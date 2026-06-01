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Previsión de otros 250

Mataró estrena contenedores antivandalismo: 250 nuevos containers metálicos en 50 áreas

MAPA | Más de 9.500 contenedores han ardido en el área de Barcelona en los últimos cinco años

SANT ADRIÀ DE BESÒS | Sant Adrià trata de acabar con la quema de contenedores de basura instalando modelos metálicos en toda la ciudad

Los nuevos contenedores de Mataró.

Los nuevos contenedores de Mataró.

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Mataró
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Sea por vandalismo, por una atracción al fuego alentada por un trastorno psiquiátrico u por motivos difusos, la esporádica quema de contenedores en la región metropolitana de Barcelona provoca daños en calles, impone reparaciones que cuestan varios cientos de miles de euros anuales y alimenta la sensación de inseguridad. Es por ello que algunas ciudades, por ejemplo Sant Adrià de Besòs y ahora Mataró, estrenan contenedores metálicos para acabar con los actos vandálicos.

El Ayuntamiento de Mataró ha comenzado a renovar contenedores con un nuevo modelo metálico antivandálico y de más capacidad. Ya se están instalando 250 contenedores en 50 áreas de recogida, donde los antiguos modelos de plástico se sustituyen para todas las fracciones. Este año, el consistorio prevé otra compra de 250 contenedores más para continuar con la renovación. Mataró cuenta actualmente con cerca de 1.900 contenedores abiertos repartidos en la ciudad en 350 áreas, además de otros sistemas de recogida selectiva específicos según la zona, como el 'puerta a puerta', la recogida selectiva móvil o los contenedores cerrados.

Los nuevos contenedores abiertos son de un modelo muy similar a los que se instalaron en la calle Major o en la avenida del Maresme, aunque estos últimos están cerrados. Tienen entre un 10 y un 15% más capacidad respecto a los contenedores actuales –3.750 litros los de las fracciones resto, envases y papel/cartón, y 2.250 litros los de vidrio y orgánica – y son metálicos para mejorar su durabilidad y reducir la posibilidad de actos vandálicos.

Otros 250 nuevos contenedores

En los próximos meses se adquirirán otros 250 contenedores para renovar otras 50 áreas de recogida. La inversión conjunta en estas dos primeras remesas de contenedores es de 1,5 millones, y se financia con remanentes de los presupuestos municipales 2024 y 2025. La actuación se enmarca en el acuerdo de estabilidad presupuestaria del Govern (PSC y En Comú Podem Mataró) con Junts per Mataró.

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El resto de contenedores se renovarán de forma gradual en el marco del próximo contrato del servicio de limpieza viaria, playas, recogida selectiva de la basura, de voluminosos a domicilio y de los puntos limpios.

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