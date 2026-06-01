Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados elecciones ColombiaBarcelonaFeijóoLuz y gasFlorentino PérezZapateroSalouNatación artísticaGironaTomates
instagramlinkedin

Pelea en un bar

Un herido por arma blanca tras un partido del CE Europa en el estadio de Can Dragó de Barcelona

Los Mossos detuvieron a un hombre de 52 años per los hechos, que tuvieron lugar en la calle Rio de Janeiro

Ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)

Ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) / FERRAN NADEU

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una persona resultó herida por arma blanca este domingo en Barcelona en el marco de una pelea y los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 52 años relacionado con estos hechos, según han avanzado 'L'Independent de Gràcia' y 'El Caso', y han confirmado fuentes policiales a la ACN.

La policía catalana recibió un aviso hacia las 19.11 horas por una pelea en un bar en la calle Rio de Janeiro de la capital catalana. Al llegar, observaron que había una persona herida por arma blanca, que fue trasladada al hospital.

Los agentes localizaron y detuvieron a un hombre por un presunto delito de lesiones y otro de daños, ya que en el marco de la pelea habría roto la puerta del bar. La investigación continúa abierta.

Noticias relacionadas

Este domingo había jugado en el estadio de Can Dragó de Nou Barris el club graciense CE Europa contra el Celta Fortuna. Según 'El Caso', la víctima sería un aficionado del equipo de Gràcia y la pelea habría empezado con la llegada al local del agresor, vestido con la rojigualda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
  2. Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
  3. Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
  4. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet para los amantes de la naturaleza
  5. Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora
  6. Aparece Julia, la menor de 17 años desaparecida en Barcelona tras una semana en paradero desconocido
  7. El papamóvil llega a Barcelona bajo máxima seguridad para la visita de León XIV
  8. El ayuntamiento completa la transformación de Marina frente a la Sagrada Família en una ágora, cuando sea posible, vecinal

Una queja por malos olores destapa un local de esclavas sexuales en Barcelona

Una queja por malos olores destapa un local de esclavas sexuales en Barcelona

Un herido por arma blanca tras un partido del CE Europa en el estadio de Can Dragó de Barcelona

Un herido por arma blanca tras un partido del CE Europa en el estadio de Can Dragó de Barcelona

Un ajuste de cuentas entre clanes por el tráfico de marihuana provocó el tiroteo de Badalona que hirió de bala a una niña

Un ajuste de cuentas entre clanes por el tráfico de marihuana provocó el tiroteo de Badalona que hirió de bala a una niña

Devuelven al mar cinco tortugas marinas en una jornada ciudadana en la playa de la Pineda de Castelldefels

Devuelven al mar cinco tortugas marinas en una jornada ciudadana en la playa de la Pineda de Castelldefels

El 'Tast a la Rambla' 2026 vende 152.000 tapas y corona la hamburguesa del restaurante Leña

El 'Tast a la Rambla' 2026 vende 152.000 tapas y corona la hamburguesa del restaurante Leña

El rincón de Mollet que ya está en la historia del cine

El rincón de Mollet que ya está en la historia del cine

Un tiroteo entre clanes deja herida de bala en un brazo a una menor de 10 años en Badalona

Un tiroteo entre clanes deja herida de bala en un brazo a una menor de 10 años en Badalona

Golpe al 'top manta': tres detenidos en Terrassa por vender ropa y calzado falso valorado en 2,3 millones de euros

Golpe al 'top manta': tres detenidos en Terrassa por vender ropa y calzado falso valorado en 2,3 millones de euros