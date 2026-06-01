Un herido por arma blanca tras un partido del CE Europa en el estadio de Can Dragó de Barcelona

Una persona resultó herida por arma blanca este domingo en Barcelona en el marco de una pelea y los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 52 años relacionado con estos hechos, según han avanzado 'L'Independent de Gràcia' y 'El Caso', y han confirmado fuentes policiales a la ACN.

La policía catalana recibió un aviso hacia las 19.11 horas por una pelea en un bar en la calle Rio de Janeiro de la capital catalana. Al llegar, observaron que había una persona herida por arma blanca, que fue trasladada al hospital.

Los agentes localizaron y detuvieron a un hombre por un presunto delito de lesiones y otro de daños, ya que en el marco de la pelea habría roto la puerta del bar. La investigación continúa abierta.

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Este domingo había jugado en el estadio de Can Dragó de Nou Barris el club graciense CE Europa contra el Celta Fortuna. Según 'El Caso', la víctima sería un aficionado del equipo de Gràcia y la pelea habría empezado con la llegada al local del agresor, vestido con la rojigualda.