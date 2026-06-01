Empieza la fase de votación de ciudadanos y entidades a las candidaturas al Síndic de Greuges

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes el inicio ya previsto de la fase de apoyo a las candidaturas a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Desde este 1 de junio, los barceloneses y las entidades de la ciudad pueden dar su apoyo a uno de los dos candidatos que se han presentado al proceso: David Bondia, síndico desde 2021 y por lo tanto candidato a la reelección y Gemma Calvet.

El proceso de votación durará un mes, hasta el 30 de junio y para hacerlo hay que entrar en la plataforma Decidim.Barcelona. El consistorio ha habilitado puntos de acompañamiento presencial en los 10 distritos de la capital catalana para orientar a la ciudadanía. La votación está dirigida a personas empadronadas en la ciudad que tengan 16 años o más y a las organizaciones inscritas en el Registro de Entidades Municipales.

No vinculante

El voto que se registrará mes no es vinculante, es decir, que no decidirá si Bondia y Calvet ganan la plaza, que es algo que acabarán determinando los grupos municipales, pero estos, o la mayoría de estos, sostienen que tendrán muy en cuenta el resultado a la hora de determinar por qué candidato se inclinan.

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Bondia, que se propone encabezar la institución durante un segundo mandato de cinco años, con el que llegaría al límite previsto en el cargo, ha expuesto este lunes su programa en un acto celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona.