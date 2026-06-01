Devuelven al mar cinco tortugas marinas en una jornada ciudadana en la playa de la Pineda de Castelldefels

Los voluntarios de la Fundación CRAM han liberado cinco ejemplares de tortuga marina recuperados en su centro en un acto celebrado en la playa del Pineda de Castelldefels (Baix Llobregat) y que ha contado con público numeroso.

Los animales de la especie 'caretta caretta' han caminado hacia el mar acompañadas por los voluntarios y por un pescador frente a la expectación de cientos de personas congregadas en la playa. Durante toda la mañana, cientos de personas han participado en actividades de sensibilización ambiental y divulgación sobre la conservación del medio marino.

Los asistentes han podido disfrutar de talleres familiares dinamizados por el equipo educativo del CRAM, visitar espacios expositivos sobre las amenazas a la fauna y la importancia de la protección del litoral por la nidificación de la tortuga boba y el chorlitejo patinegro, y asistir a un simulacro de rescate de una tortuga marina realizado por los especiales.

En un comunicado, la Fundación CRAM ha recordado que la recuperación y retorno al mar de estos ejemplares es posible gracias al trabajo del equipo técnico de la entidad y al "apoyo indispensable" de los cientos de voluntarios que colaboran con la entidad a lo largo del año. El acto 'Vuelve a Casa' ha contado con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Castelldefels y el Área MetropolitaAMB.