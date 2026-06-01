El bus turístico nocturno de Barcelona inicia la temporada y cumple 20 años de servicio

El Barcelona Night Tour, el servicio del Barcelona Bus Turístic que ofrece un recorrido nocturno por los lugares más emblemáticos de la ciudad desde hace 20 años, inicia este 1 de junio una nueva temporada estival que terminará el 13 de setiembre.

El Barcelona Night Tour realiza una salida con visitas guiadas cada noche, a las 21.30 horas, desde la plaza de Catalunya, y ofrece un recorrido continuado, sin paradas, de una duración aproximada de una hora y treinta minutos.

Noche en la ciudad

El bus, de dos pisos descubierto, pasa por puntos del mayor interés de la capital catalana, como la Casa Batlló, la Pedrera, el Recinto Modernista Sant Pau, la Sagrada Familia, la torre Glòries, el monumento a Colón, Montjuïc o el Arc del Triomf, y muestra la perspectiva nocturna de la ciudad.

La atención es en tres idiomas (catalán, castellano e inglés) y los guías son informadores oficiales de Turisme de Barcelona, que opera el Barcelona Bus Turístic en asociación con Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). En 2025, durante la temporada de verano, utilizaron el Barcelona Night Tour un total de 7.446 personas, según TMB, que recomienda comprar las entradas con cierta antelación en la página web del Hola Barcelona, en las oficinas de Turisme de Barcelona o en la web de Barcelona Turisme.

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En esta nueva temporada 2026, los precios del billete siguen siendo los mismos que en 2022: 22 euros para los adultos (más de 13 años), 10 euros para los niños de 4 a 12 años y gratuitos para los menores de 4 años.