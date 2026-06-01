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Remodelación

Barcelona se dispone a rehabilitar la masia de Can Bruixa, ubicada dentro de Can Batlló

El consistorio aprobó en abril una inversión de 1,7 millones para la reforma, que está en exposición pública hasta el 18 de junio

El antiguo complejo industrial de Can Batlló.

El antiguo complejo industrial de Can Batlló. / ELISENDA PONS / EPC

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El Ayuntamiento de Barcelona prevé acometer la rehabilitación de Can Bruixa, una masia que está dentro del complejo de Can Batlló, situado en el barrio de La Bordeta del distrito de Sants-Montjuïc, y cuyo proyecto de reforma fue aprobado de forma inicial en abril. La iniciativa, informa Betevé, estará en exposición pública hasta el 18 de junio, plazo hasta el que podrán presentarse alegaciones.

El proyecto tiene un presupuesto previsto de 1,7 millones de euros, y una vez expire el periodo de exposición pública se procederá a la licitación de las obras.

No catalogado

La masia es del siglo XIX y ya estaba en Can Batlló cuando se convirtió en la conocida fábrica textil. Can Bruixa, antes llamado Cal Paretó, es un inmueble no catalogado que está en un estado de gran degradación.

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Entre las medidas previstas en su rehabilitación global consta una impermeabilización de la cubierta, apuntalamientos para evitar desprendimientos durante las obras, el refuerzo de muros, la reparación de grietas, un ascensor y una escalera de evacuación, así como una pérgola metálica en la fachada. Los usos previstos para el edificio incluyen el de espacio para los usuarios de los huertos comunitarios y el de locales dedicados a la memoria del barrio.

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