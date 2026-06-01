Remodelación
Barcelona se dispone a rehabilitar la masia de Can Bruixa, ubicada dentro de Can Batlló
El consistorio aprobó en abril una inversión de 1,7 millones para la reforma, que está en exposición pública hasta el 18 de junio
El Ayuntamiento de Barcelona prevé acometer la rehabilitación de Can Bruixa, una masia que está dentro del complejo de Can Batlló, situado en el barrio de La Bordeta del distrito de Sants-Montjuïc, y cuyo proyecto de reforma fue aprobado de forma inicial en abril. La iniciativa, informa Betevé, estará en exposición pública hasta el 18 de junio, plazo hasta el que podrán presentarse alegaciones.
El proyecto tiene un presupuesto previsto de 1,7 millones de euros, y una vez expire el periodo de exposición pública se procederá a la licitación de las obras.
No catalogado
La masia es del siglo XIX y ya estaba en Can Batlló cuando se convirtió en la conocida fábrica textil. Can Bruixa, antes llamado Cal Paretó, es un inmueble no catalogado que está en un estado de gran degradación.
Entre las medidas previstas en su rehabilitación global consta una impermeabilización de la cubierta, apuntalamientos para evitar desprendimientos durante las obras, el refuerzo de muros, la reparación de grietas, un ascensor y una escalera de evacuación, así como una pérgola metálica en la fachada. Los usos previstos para el edificio incluyen el de espacio para los usuarios de los huertos comunitarios y el de locales dedicados a la memoria del barrio.
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
- Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet para los amantes de la naturaleza
- Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora
- Aparece Julia, la menor de 17 años desaparecida en Barcelona tras una semana en paradero desconocido
- El papamóvil llega a Barcelona bajo máxima seguridad para la visita de León XIV
- El ayuntamiento completa la transformación de Marina frente a la Sagrada Família en una ágora, cuando sea posible, vecinal