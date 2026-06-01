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Barcelona destina 2,5 millones a la rehabilitación de ateneos y teatros privados

La medida, acordada con ERC, permitirá financiar mejoras en equipamientos culturales de la ciudad entre 2026 y 2027

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Imagen de archivo del teatro Akademia de Barcelona.

Imagen de archivo del teatro Akademia de Barcelona. / JOAN CORTADELLAS / EPC

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Barcelona destinará 2,5 millones de euros a la rehabilitación de ateneos, teatros privados y equipamientos vinculados a la cultura popular de la ciudad, gracias a un acuerdo alcanzado entre el gobierno municipal y el grupo de ERC.

El concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha dado a conocer este lunes el reparto de esta aportación extraordinaria: los ayudas para la rehabilitación de ateneos, que en Barcelona son 27, serán de 1.350.000 euros, mientras que se destinarán 850.000 euros a la rehabilitación de teatros privados y otros 350.000 euros a la mejora de equipamientos vinculados a la cultura popular.

Marcé, en una comparecencia en la que han participado, entre otros, el concejal de ERC Jordi Castellana, el director del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, y el presidente de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep Morella, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, al entender que permitirá “mejorar infraestructuras” y también la “prestación de servicios” en estos equipamientos.

La ejecución de esta aportación extraordinaria, en el caso de los ateneos, tendrá lugar entre los años 2026 y 2027 y servirá para apoyar inversiones que, por su envergadura, no quedan cubiertas por las subvenciones ordinarias.

En cuanto a los teatros, Marcé ha precisado que quedan excluidos los públicos y que los 850.000 euros destinados irán a un sector “altamente dinámico”, que abre nuevos espacios con frecuencia.

Por otra parte, ha recordado que el Ayuntamiento, a través del Institut de Cultura, se suma desde hace décadas a las subvenciones de rehabilitación impulsadas por el ICEC, que realiza una aportación anual de 250.000 euros, y que en esta ocasión se verá incrementada con esta nueva partida.

En lo relativo a los equipamientos de cultura popular, la intención es destinar los 350.000 euros a mejorar la arquitectura de estos espacios.

Jordi Castellana ha destacado que esta aportación extraordinaria es una propuesta de su partido, ya que consideran estos equipamientos “imprescindibles para garantizar el derecho de acceso y participación en la cultura”.

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En el caso de los ateneos, ha señalado que son “instituciones básicas” que crean redes entre vecinos y acercan la cultura a las clases populares y medias, haciéndolas partícipes tanto del consumo como de la creación cultural, con una clara vocación de servicio público.

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