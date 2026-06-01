El ayuntamiento renueva la aplicación 'Barcelona a la butxaca' con mejor comunicación de incidencias

El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado su aplicación móvil 'Barcelona a la butxaca', una herramienta que ofrece los principales servicios municipales a la ciudadanía en un único punto de acceso, y que añade más información útil y mejora su usabilidad en aspectos como la comunicación de incidencias en la vía pública.

La aplicación también permite gestionar trámites, estar al día de la agenda de actos en la ciudad o bien obtener información de primera mano (como puede ser donde lanzar los residuos o conocer el estado del tiempo y la calidad del aire) y, además, los usuarios pueden recibir notificaciones sobre las principales afectaciones en la ciudad, como importantes alteraciones a la movilidad o alertas de contaminación, informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Incidencias y trámites

La aplicación recibió el pasado año hasta 725.000 visitas diferentes y permitió realizar más de 224.000 gestiones, entre las que destacan la comunicación de incidencias en la vía pública o la realización de trámites con el Ayuntamiento y, de hecho, el 60% de las incidencias en la vía pública ya se comunican por esta vía.

Una de las novedades es la funcionalidad del apartado 'A prop meu', que indica la ubicación exacta de equipamientos municipales o culturales como bibliotecas, mercados, centros cívicos, teatros o cines y que añade las áreas de juego accesibles, las fuentes de beber o consultar información sobre cada uno de los refugios climáticos.

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Entre las mejoras, el Ayuntamiento también consolida la posibilidad de pedir cita previa a los diferentes servicios municipales, obtener el volante de residencia o realizar pagos con tarjeta bancaria o Bizum.