Apartur exige al ayuntamiento retirar la campaña sobre el fin de los pisos turísticos en Barcelona en 2028

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha pedido al Ayuntamiento la retirada "inmediata" de la campaña difundida en la ciudad sobre el fin de las licencias de pisos turísticos en 2028. La entidad cree que el consistorio está haciendo un uso "partidista" de la publicidad institucional.

En un comunicado este lunes, critica que se lleve a cabo una "campaña contra los pisos turísticos legales financiada con recursos públicos".

El alcalde Jaume Collboni anunció la medida a mediados de 2024, con el objetivo de eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en noviembre de 2028 y destinarlos a uso residencial, lo que afectaría a 10.000 viviendas, según datos municipales.

Apartur ha presentado un escrito al Ayuntamiento para exigir que se retire la campaña que se está difundiendo a través de las redes sociales, folletos, pasquines y lonas de gran formato instaladas en fachadas de edificios de la ciudad con el mensaje: "En Barcelona, en 2028, se eliminarán las licencias de viviendas de uso turístico".

La asociación acusa al consistorio de estar utilizando "publicidad institucional" para responsabilizar al sector de un problema estructural como la falta de vivienda, en lugar de aplicar y anunciar medidas reales y eficaces para crear una mayor y mejor oferta, relata.

Defiende que el de los apartamentos turísticos es "un sector contributivo y regulado desde hace más de una década que representa apenas el 1% del parque residencial de Barcelona, mientras la ciudad mantiene cerca de 60.000 viviendas vacías y unas 30.000 destinadas a actividades profesionales".

Sin iniciativas para el cierre de la actividad

La asociación profesional, que integra a empresas gestoras, propietarios y particulares que representan el 85 % de la oferta legalizada en la provincia de las viviendas de uso turístico, sostiene que se está vulnerando "de forma flagrante" la ley que regula la publicidad institucional de Catalunya.

Agrega que "la publicidad institucional se está utilizando para dar visibilidad a la posición política y partidista del actual alcalde.

La asociación puntualiza que "el Ayuntamiento de Barcelona no ha adoptado válidamente decisión alguna de la que se derive la eliminación de los pisos turísticos en 2028", por lo que Apartur considera que la campàña es contraria a la legalidad y al ordenamiento jurídico aplicable.

Además, Apartur critica que la campaña del Ayuntamiento de Barcelona también fomenta la denuncia de los pisos turísticos ilegales remitiendo a una página web (Barcelona.cat/habitatgesturistics).

La asociación sostiene que esta web induce al error a los ciudadanos que la consultan porque no tiene información actualizada y completa, y omite licencias reconocidas por sentencias judiciales firmes o por resoluciones administrativas del propio Ayuntamiento.