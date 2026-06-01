El cierre repentino de una academia en Barcelona atrapa a decenas de alumnos: “No nos han devuelto el dinero”

Un folio pegado en la fachada del número 114 de la calle Balmes, en Barcelona, es el único aviso que los cerca de 200 alumnos de la academia de informática Cepi-Base han recibido sobre el cierre inesperado del centro en el que se formaban hasta abril. El cartel reza así: "Les informamos de que, como consecuencia de diversas circunstancias de especial complejidad, la dirección ha acordado el cese definitivo de la actividad de este centro, que será efectivo a partir del 1 de mayo de 2026. En consecuencia, no se impartirán más clases ni se prestarán servicios desde ese momento. Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar".

Antes de colgarse el cartel, nada hizo prever a los matriculados que las clases por las que habían pagado se fueran a interrumpir de repente. Ante la falta de mayores explicaciones y al no haberse reintegrado por ahora gran parte del coste de los módulos no finalizados, diversos estudiantes han presentado denuncia ante los Mossos d’Esquadra. A raíz de las reclamaciones, la policía informa de que ha abierto una investigación por un presunto delito de estafa. “No nos avisaron por ningún medio de que iban a cerrar y la gran mayoría no hemos recuperado el dinero ni hemos conseguido el certificado de estudios”, critica una afectada.

En paralelo, la Agència Catalana de Consum -dependiente de la Generalitat- ha iniciado una actuación para comprobar las circunstancias del cierre y el número de inscritos con servicios prestados y no pagados, tras recabar tres reclamaciones. Además, los siete trabajadores de plantilla fueron despedidos y han interpuesto demandas por despido improcedente. Afirman que no les avisaron del cese con 15 días antelación, como es preceptivo, sino apenas horas antes de que la escuela se clausurara. “Nos reunieron el 30 de abril y ese mismo día nos despidieron, no hemos cobrado la nómina de abril ni el finiquito”, explica uno de los maestros. Todos acreditan una larga experiencia en la empresa, abierta hace casi 40 años.

Siete trabajadores fueron despedidos y han interpuesto demandas por despido improcedente

Por su parte, los propietarios de Cepi-Base comentan que prevén presentar una solicitud en el juzgado para iniciar un concurso de acreedores esta semana. Justifican que han acumulado pérdidas en los últimos tres años, que estiman en torno a los 400.000 euros. No garantizan por el momento que los importes sufragados por los estudiantes puedan devolverse: “Se ha bloqueado todo y una empresa se ha llevado lo que había en la academia para buscar algo de dinero para intentar compensar al que se pueda. Estamos a la espera de si se nombrará a un administrador o qué dinero se obtiene, aunque lo que teníamos en el centro eran cuatro ordenadores y cuatro muebles. No teníamos locales, ni coches ni cosas de esas”.

Sin clases virtuales

Una alumna expone que abonó 2.100 euros por una formación en diseño gráfico y creación de páginas web. Preveía que se alargase hasta 2027. “Me vendieron el curso diciendo que tenía mucha salida laboral”, recuerda. “El curso era semipresencial, se podía hacer desde casa o yendo a la academia, reservando clase -detalla-. Me reintegré el 20 de mayo y, cuando quise ir, me enteré por una compañera que el centro había cerrado. Me quedé impresionada. No nos han ofrecido nada y cerraron la plataforma a la que accedíamos a los estudios a distancia”.

La fachada del edificio donde se hallaba la academia Cepi-Base, con la persiana echada tras el cierre del centro de estudios, en Barcelona. / JORDI OTIX

Los precios diferían según los estudios: los más asequibles costaban a partir de 300 euros y los más costosos se elevaban a 3.000 euros. A distintos matriculados les ofrecieron paquetes de varios módulos, por los que desembolsaron cantidades superiores a los 2.000 euros. “Pagué 2.500 por mi curso, lo financié a través del banco, no lo acabé y aún estoy pagando”, se queja un estudiante. “Ya pagué 2.010 euros y ahora me veo sin dinero y habiendo perdido el tiempo, porque combiné trabajo y estudios durante año y medio”, protesta otra damnificada.

Algunos matriculados viven lejos de Barcelona. “Estaba por terminar el curso, de manera ‘online’ porque estoy en Bilbao y me enteré del cierre cuando estaba esperando que me respondieran del soporte técnico por una pregunta”, da fe un alumno. “Fui hace 15 días a la academia para resolver dudas y me encontré con la sorpresa… Esperamos respuestas”, apremia una inscrita.

Altas de última hora

Uno de los profesores expone que la academia operó sin alteración hasta el cierre: “En febrero, los jefes nos comentaron que miraban que otra persona siguiese con la actividad y que continuásemos haciendo más temario, porque se seguía con la contratación de cursos”. Sostiene que estaban trabajando “al máximo” cuando les comunicaron que se quedaban sin empleo: “Nos dijeron que no había fondos y que las cosas no iban bien. ‘¿Y los alumnos?’, preguntamos. ‘Han pagado la formación, vendrán aquí y se lo encontrarán cerrado’, contestaron. No dieron alternativa”.

Los dueños del centro de estudios justifican que han acumulado pérdidas en los últimos tres años, que estiman en unos 400.000 euros

Fuentes consultadas remarcan que diversos alumnos ingresaron en Cepi-Base en las semanas anteriores a la clausura, incluso tras sufragar cursos íntegros. La dirección del centro responde que, en las últimas semanas, solo admitió registrarse en cursos cortos y que no aceptó más inscripciones a partir del 15 de abril: “Teníamos más o menos ligado que otra escuela se quedase con nuestra estructura para que los cursos siguieran pero, cuando vio nuestros números, se echó atrás”.

Los dueños hablan de dificultades financieras que atribuyen a la caída de altas. Calculan que se redujeron a la mitad. Lo asocian en especial a la irrupción de la Inteligencia Artificial. “Dentro de poco, otras academias también tendrán que cerrar”, auguran. Mencionan otros factores, como la generalización de cursos en empresas o la denegación de una subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya.

La hoja que informa del cierre de la academia Cepi-Base, junto a la entrada del clausurado centro de estudios de la calle Balmes, en Barcelona. / JORDI OTIX

“Yo estaba haciendo un curso completo de Excel, compré el ‘pack’ por 650 euros”, precisa una alumna. “Empecé a finales de febrero y solo me ha dado tiempo a hacer el nivel usuario, justo había empezado el avanzado cuando cerró la academia”, remata. “Mi curso lo llamaban máster y valía en torno a 2.500 euros, pero tampoco lo terminé -atestigua otro estudiante-. No hice ni un 20%… Empecé el 2 o 3 de febrero”.

Gestiones infructuosas

Un estudiante ha saldado cuotas de 200 euros al mes por matricularse en una formación tasada en 1.400 euros: “Me han cobrado ya 1.000 euros, pude cancelar el pago de mayo”. “Yo también me ocupé de que no me cobrasen más cuotas, pero estoy gestionando recuperar 1.000 euros que ya pagué, incluidos los primeros 250 euros en efectivo", recuenta una damnificada. “El abogado me dice que los dé por perdidos -confiesa-. Pero lo más grave es que hay alumnos que tenían visado de estudiante y, con el cierre, se han quedado sin su permiso de residencia”.

“Yo pagué 2.700 euros, llevaba dos años y medio”, concreta una matriculada, que solo ha culminado tres de los seis cursos de programación que costeó. “Me dijeron que no podía ir al que me interesaba sin hacer los otros cursos antes… Seguramente me quedaba más de un año”, cree. “A mí me faltaba por hacer el último módulo”, señala otra afectada. “Más que el dinero, lo peor es el tiempo y el esfuerzo perdidos para luego no lograr el título -apunta-. ¿Qué diré ahora cuando me presente a una oferta de empleo? ¿Que no tengo cómo probar mi capacitación? Es una angustia”.