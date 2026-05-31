Una inyección del Govern de dos millones busca incentivar el comercio local en el mundo rural catalán

El Govern de la Generalitat ha lanzado el programa Arrel, una iniciativa destinada a revitalizar el comercio de proximidad en los municipios rurales de Catalunya con una inversión de 2,1 millones de euros para este 2026. El proyecto, impulsado conjuntamente por los departamentos de Empresa i Treball y de Presidència, busca garantizar el acceso a servicios básicos, reforzar la cohesión social y combatir la despoblación en los micropueblos catalanes.

El secretario de Governs Locals, Xavier Amor, asegura que el programa demuestra “el compromiso del Govern con el municipalismo y especialmente con el mundo rural”. Amor defiende que el Executiu quiere construir “una Catalunya entera y llena” y destaca que el objetivo es dotar a los municipios de más recursos y servicios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Un plan para revitalizar los pueblos pequeños

La iniciativa se enmarca dentro del Estatut de Municipis Rurals y pone el foco especialmente en las localidades de menos de 1.000 habitantes. Actualmente, Catalunya cuenta con 590 municipios rurales y 476 micropueblos, que representan más de la mitad de los municipios catalanes, aunque apenas concentran el 2,3% de la población.

Para poder diseñar este programa se ha contado con un estudio elaborado por la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Treball y las cámaras de comercio. El informe, que obtuvo respuesta de 444 de los 476 micropueblos catalanes, revela que el 36,7% de estos municipios, unos 175 en total, no dispone de ningún comercio alimentario.

Las mayores carencias se concentran en las Comarques Centrals y las Comarques Gironines, con 38 municipios sin tienda de alimentación en cada ámbito, seguidas de Ponent (34), Alt Pirineu i Aran (30) y Camp de Tarragona (25). Además, se estima que 65 micropueblos carecen de cualquier oferta de restauración y que ocho de cada diez municipios pequeños no cuentan con puntos de recogida de paquetería.

Espacios multiservicio para crear comunidad

Según la directora general de Comerç, Marta Angerri, el programa tiene tres grandes objetivos: “Fijar comunidad en el territorio, sostenerla y revertir la despoblación”. Para ello, el plan se articula en tres líneas de actuación: ayudas a ayuntamientos para adaptar locales multiservicios, acompañamiento técnico de los proyectos y apoyo económico a negocios privados que continúan abiertos en municipios pequeños.

Uno de los pilares del programa son los establecimientos multiservicios, espacios donde se concentran servicios básicos como tienda de alimentación, bar, prensa, recogida de paquetes o zonas comunitarias. “Son espacios donde pasan cosas y donde se crea comunidad”, destacó Angerri. Actualmente, solo una treintena de micropueblos catalanes cuentan con este modelo comercial.

Por su parte, Joan Moreno, jefe de la Unitat d’Estudis i Nous Projectes, sostiene que el modelo multiservicio es actualmente la fórmula que mejor funciona para garantizar la continuidad de los servicios básicos en los pequeños municipios. No obstante, advierte de las dificultades económicas que afrontan estos negocios debido a la escasa demanda existente en muchas zonas rurales. “Si el mercado no ha ofrecido estos servicios es porque son muy difíciles de sostener económicamente”, afirma, defendiendo la necesidad de que las administraciones acompañen e impulsen este tipo de iniciativas.

Por este motivo, el programa no solo ofrecerá ayudas económicas, sino también un acompañamiento técnico a través de las cámaras de comercio. Este apoyo incluirá diagnósticos sobre las necesidades de cada municipio, asesoramiento en la búsqueda de emprendedores y ayuda en los procesos de licitación para garantizar la viabilidad de los proyectos.

Por su parte, el conseller de Empressa i Treball, Miquel Sàmper, destaca que la iniciativa busca garantizar servicios básicos en los municipios más pequeños de Catalunya y contribuir a fijar población en el territorio. Sàmper defiende creación de establecimientos multiservicio que combinen comercio, restauración y espacios comunitarios para mejorar la calidad de vida en el mundo rural. “Lo que no puede ser es que para comprar una barra de pan o un litro de leche haya que desplazarse varios kilómetros”, afirma Sámper, subrayando que el programa pretende acercar servicios esenciales a los vecinos y reforzar el arraigo de la población en los municipios rurales.

Ayudas de hasta 18.000 euros

Las subvenciones contemplan ayudas de hasta 18.000 euros para que los ayuntamientos puedan adecuar y adaptar locales destinados a convertirse en espacios multiservicios. Además, el programa prevé ayudas de hasta 5.000 euros para emprendedores que impulsen estos proyectos y otros 5.000 euros para negocios ya existentes que continúan ofreciendo servicios en municipios rurales.

Desde la Cambra de Comerç subrayan que estos proyectos deben entenderse también como un servicio social y no únicamente como una actividad económica rentable. En algunos casos, los ayuntamientos incluso facilitan viviendas o alquileres asequibles para atraer emprendedores y garantizar la continuidad de los servicios básicos.

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La convocatoria de ayudas se abrirá oficialmente a partir del 8 de junio y el Govern ha avanzado que la voluntad es consolidar el programa y repetirlo en próximos años. Con esta iniciativa, el Ejecutivo catalán pretende reforzar la actividad económica local, garantizar servicios básicos en los pequeños municipios y convertir el comercio de proximidad en una herramienta clave para combatir la despoblación rural.