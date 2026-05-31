Esta mañana
Los taxistas autónomos salen a la calle en Barcelona para denunciar la presión fiscal y el gasto público
La protesta ha reunido a centenares de participantes y ha recorrido el centro de Barcelona desde Jardinets de Gràcia hasta la plaza de Sant Jaume
El Periódico
Barcelona ha acogido esta mañana una manifestación de taxistas autónomos para expresar su malestar por la elevada carga fiscal que, según denuncian, soporta el colectivo. La movilización ha comenzado a las 11.00 horas en Jardinets de Gràcies y ha recorrido varias vías céntricas de la ciudad hasta concluir en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.
La protesta forma part de una convocatoria impulsada por la Conferencia Española de Profesionales Autónomos (CEPA), que este domingo ha promovido movilizaciones en 22 provincias españolas. Según los organizadores, alrededor de 500 personas han participado en la marcha celebrada en Barcelona.
Los convocantes reclaman una mayor representación de los trabajadores por cuenta propia en los espacios de negociación y cambios legislativos que respondan a las necesidades del colectivo. Asimismo, denuncian lo que califican como un "saqueo sistemático" de los autónomos por parte de las administraciones públicas.
"No somos esclavos. Nos estan robando el futuro a base de cuotas abusivas, impuestos de ciencia ficción y una burocracia que parece diseñada por enemigos del trabajo", ha afirmado el presidente de la CEPA, Daniel Vosselver.
Los organizadores aseguran que la protesta nace del "hartazgo" de los autónomos ante lo que consideran una presión fiscal excesiva para sostener un gasto público que califican de desproporcionado. Asimismo, sostienen que este malestar es compartido por una parte importante de la población y subrayan que la convocatoria no tiene carácter político ni está vinculada a ninguna formación o ideología concreta.
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