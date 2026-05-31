El servicio municipal Concilia amplía su red con tres nuevos espacios de cuidado infantil

El servicio municipal Concilia continúa creciendo y refuerza su presencia en los barrios con la incorporación de tres nuevos puntos de atención. Los nuevos espacios se ubican en Poble-sec (Sants-Montjuïc), Roquetes (Nou Barris) y la Barceloneta (Ciutat Vella). Los dos primeros ya están operativos desde esta semana, mientras que el de la Barceloneta entrará en funcionamiento en septiembre, una vez finalicen las obras de mejora de la escuela infantil que lo albergará.

Con esta ampliación, el programa alcanza los 15 puntos distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. Concilia ofrece un servicio gratuito de cuidado infantil para niños y niñas de entre 1 y 12 años, accesible bajo demanda y pensado para apoyar a las familias en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La iniciativa nació en 2020 como una experiencia piloto vinculada al Pla de Barris, con seis espacios iniciales. Desde entonces, el servicio se ha ido consolidando hasta convertirse en una herramienta estructural de apoyo a las familias, especialmente en aquellos territorios donde se ha detectado una mayor necesidad de este recurso.

El objetivo principal es aliviar la carga de las tareas de cuidado, una responsabilidad que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. En este sentido, Concilia contribuye a reducir la denominada "pobreza de tiempo", que afecta especialmente a a mujeres, a madres y familias monoparentales.

Para 2026, el presupuesto destinado al programa asciende a 1,67 millones de euros, lo que representa un incremento de 350.000 euros respecto al año anterior. Además, la coordinación del servicio pasa a depender de la Dirección de Feminismos, Transversalidad de Género y LGTBI.

Más de 16.000 servicios prestados este curso

Entre septiembre de 2025 y finales de abril de 2026, Concilia ha registrado 1.310 familias usuarias y ha atendido a 1.480 menores. De ellos, cerca del 62% tienen entre 3 y 12 años. También destaca que un 37% de los menores proceden de familias monoparentales y que casi seis de cada diez no disponen de una red de apoyo familiar o comunitaria.

Durante este periodo, los 12 puntos que estaban en funcionamiento han realizado un total de 16.380 servicios de cuidado infantil.

Un servicio cercano y flexible

Los espacios Concilia abren de lunes a sábado fuera del horario escolar, con atención por las tardes entre semana y durante toda la jornada de los sábados. El programa prioriza el acceso de familias monoparentales encabezadas por mujeres, supervivientes de violencia machista y hogares sin redes de apoyo.

La inscripción puede formalizarse a través de diferentes canales, incluyendo la web, el teléfono, la atención presencial o la derivación desde servicios sociales, centros educativos y entidades. El sistema permite tanto reservas puntuales como recurrentes y también contempla la gestión de situaciones urgentes derivadas de imprevistos laborales, familiares o sanitarios.

Una propuesta educativa integral

Más allá del cuidado de los menores, el servicio incorpora una propuesta educativa basada en valores como la coeducación, la participación, la interculturalidad, la educación emocional, la sostenibilidad y la salud. Las actividades se adaptan a las diferentes edades y se desarrollan desde una perspectiva que reconoce el juego como una herramienta esencial para el desarrollo y el aprendizaje.

El programa incluye también un servicio de recogida escolar en los centros educativos del entorno y ha reforzado sus equipos con cinco profesionales más para ofrecer una mejor atención a los menores con necesidades específicas de apoyo educativo.

Paralelamente, se mantiene el proyecto Madres Mentoras, una iniciativa comunitaria que impulsa la participación activa de las familias, fomenta la creación de redes de apoyo y recoge propuestas de mejora para seguir desarrollando el servicio.

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Además de facilitar la conciliación, Concilia contribuye a favorecer el acceso de las mujeres a procesos formativos y oportunidades laborales, promoviendo al mismo tiempo su bienestar personal, la participación comunitaria y la calidad de vida de las familias.