Cuenta atrás
El papamóvil llega a Barcelona bajo máxima seguridad para la visita de León XIV
El vehículo papal ha aterrizado en un avión del ejército español en El Prat este domingo
Barcelona instalará pantallas gigantes para seguir la visita del papa León XIV
Barcelona se prepara para los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV y coloca carteles informativos en la ciudad
El papamóvil ha aterrizado este domingo al mediodía en Barcelona. Lo ha hecho en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la terminal corporativa del aeropuerto de El Prat. El vehículo papal ha salido del recinto aeroportuaria poco después de las 12:40 h, transportado por dos grúas, completamente cubierto con lonas y escoltado por una comitiva formada por varios coches patrulla de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de vehículos de paisano de la policía secreta, según ha informado la agencia ACN. El operativo se ha desarrollado sin incidencias y forma parte de los preparativos de la visita que el pontífice tiene prevista a la capital catalana del 9 al 11 de junio.
La llegada del vehículo se enmarca en los trabajos logísticos previos al viaje de Su Santidad. Una vez fuera de las instalaciones aeroportuarias, la comitiva se ha dirigido hacia una ubicación secreta, donde el vehículo será custodiado y preparado.
Traído en un avión del ejército desde Roma
La cuenta especializada Trànsit Aeri Catalunya ya había adelantado la llegada del vehículo pocos minutos antes de que aterrizara en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. A través de las redes sociales ha informado de la aproximación final de un avión Airbus A400M del Ejército del Aire y del Espacio de España, procedente de Roma, que habría sido el encargado de trasladar el papamóvil y otro material logístico necesario para la visita de León XIV a Catalunya.
"En aproximación final al aeropuerto de Barcelona-El Prat uno de los A400M del Ejército del Aire Español procedente de Roma. Muy probablemente lleva los papamóviles y demás material para la visita del Papa de la próxima semana", ha señalado la cuenta en su publicación.
Recorridos con el papamóvil en Barcelona
El martes 9 de junio León XIV dará una vuelta por la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Montjuïc para saludar al público congregado en el acto central de su visita a Catalunya, que consistirá en una vigilia de oración comunitaria con capacidad para unas 37.000 personas y en la que también habrá actuaciones musicales.
Al día siguiente, el miércoles 10 al mediodía, el papamóvil recorrerá unos cientos de metros en Montserrat, entre uno de los aparcamientos de autobuses y la entrada de la plaza de Santa María, antes de acudir a la basílica para rezar el Rosario.
Finalmente, ese mismo día por la tarde, el papa se dará un baño de masas con su vehículo y recorrerá en papamóvil a lo largo de un kilómetro por el centro de Barcelona, en su trayecto entre el Palacio Episcopal y la Sagrada Familia. La ruta será a través de la calle Rosselló, donde el Santo Padre tendrá contacto relativamente cercano con la ciudadanía. Ya en la Sagrada Família, bajará del vehículo para celebrar una misa y bendecir e inaugurar la torre de Jesucristo, todo ello coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.
La visita del pontífice también incluirá una visita a la prisión de Brians y un encuentro en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona, templo administrado por una comunidad de frailes de la orden de los agustinos, congregación a la que pertenece León XIV.
La visita del papa irá acompañada de un enorme dispositivo de seguridad, de los más importantes que se recuerdan en Catalunya. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona desplegarán más de 6.000 agentes durante los tres días que durará la visita Habrá unidades especializadas para proteger a personalidades, garantizar la seguridad del público y facilitar la movilidad. Asimismo, se procederá al corte de varias calles, especialmente en el Eixample, y la estación de metro de Sagrada Família quedará cerrada el día 10.
El centro de coordinación de todos los cuerpos operativos se ubicará en la sede central de los Mossos en Egara. Se instalarán dos pantallas gigantes en Glòries y el Arc de Triomf, y el acceso a los grandes actos estará restringido a personas acreditadas y residentes.
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