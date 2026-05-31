Michel Kisfaludi, directivo francés del sector del alquiler de coches: "Barcelona es una mezcla única de tradición y modernidad"

Michel Kisfaludi, de 59 años, ha vivido en Barcelona gran parte de su vida adulta. Llegó de Francia a los 24 años para una primera experiencia profesional y regresó a los 33 años para quedarse. Dos de sus tres hijos han nacido en Barcelona. Desde 2024 vive entre París y Barcelona como director general adjunto de Europcar Francia, después de haber dirigido Europcar España, el líder europeo del alquiler de coches.

¿Por qué escogiste Barcelona?

¡Por mi mujer, que es de aquí! Nos conocimos en Barcelona y luego me acompañó a París, México y Estados Unidos durante 6 años, sacrificando su carrera profesional. El regreso fue fácil. Salieron buenas oportunidades profesionales para ambos y así pude seguir desarrollando mi carrera, primero en banca y luego en el sector tecnológico.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Me encanta esta mezcla única de tradición y modernidad: entre fiestas de barrios y start-ups con jóvenes de muchas nacionalidades. Se respira una energía especial. Además, la ciudad es suficientemente grande como para perderse y, al mismo tiempo, uno puede escaparse fácilmente y disfrutar de una naturaleza privilegiada a poca distancia.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

La gente hace una ciudad, por lo que es importante que Barcelona atraiga a las mejores empresas para retener a sus jóvenes y les ofrezca buenas oportunidades de carrera. Las empresas buscan un marco reglamentario estable y compromiso político de mejora continua de las infraestructuras.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

¡Vamos a traer la Champions a casa! Perdí muchas apuestas este año con amigos parisinos cuando el PSG ganó la Champions. Espero también que avancemos con la reducción de la contaminación urbana y que nuestras universidades sigan subiendo en los rankings internacionales; ambos aspectos son esenciales para proyectar la ciudad a nivel internacional.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos de tu ciudad de origen?

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Francia es mi país, pero Barcelona es mi ciudad, por amor, por elección, por haber criado a mis hijos aquí. Son muchos años de felicidad en Barcelona.