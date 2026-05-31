Barcelona Global
Michel Kisfaludi, directivo francés del sector del alquiler de coches: "Barcelona es una mezcla única de tradición y modernidad"
Pietro Maria Picogna, emprendedor tecnológico: "Barcelona combina calidad de vida, talento internacional y ecosistema startup"
Barcelona Global
Michel Kisfaludi, de 59 años, ha vivido en Barcelona gran parte de su vida adulta. Llegó de Francia a los 24 años para una primera experiencia profesional y regresó a los 33 años para quedarse. Dos de sus tres hijos han nacido en Barcelona. Desde 2024 vive entre París y Barcelona como director general adjunto de Europcar Francia, después de haber dirigido Europcar España, el líder europeo del alquiler de coches.
¿Por qué escogiste Barcelona?
¡Por mi mujer, que es de aquí! Nos conocimos en Barcelona y luego me acompañó a París, México y Estados Unidos durante 6 años, sacrificando su carrera profesional. El regreso fue fácil. Salieron buenas oportunidades profesionales para ambos y así pude seguir desarrollando mi carrera, primero en banca y luego en el sector tecnológico.
¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?
Me encanta esta mezcla única de tradición y modernidad: entre fiestas de barrios y start-ups con jóvenes de muchas nacionalidades. Se respira una energía especial. Además, la ciudad es suficientemente grande como para perderse y, al mismo tiempo, uno puede escaparse fácilmente y disfrutar de una naturaleza privilegiada a poca distancia.
¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?
La gente hace una ciudad, por lo que es importante que Barcelona atraiga a las mejores empresas para retener a sus jóvenes y les ofrezca buenas oportunidades de carrera. Las empresas buscan un marco reglamentario estable y compromiso político de mejora continua de las infraestructuras.
¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?
¡Vamos a traer la Champions a casa! Perdí muchas apuestas este año con amigos parisinos cuando el PSG ganó la Champions. Espero también que avancemos con la reducción de la contaminación urbana y que nuestras universidades sigan subiendo en los rankings internacionales; ambos aspectos son esenciales para proyectar la ciudad a nivel internacional.
¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos de tu ciudad de origen?
Francia es mi país, pero Barcelona es mi ciudad, por amor, por elección, por haber criado a mis hijos aquí. Son muchos años de felicidad en Barcelona.
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
- Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
- Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora
- Aparece Julia, la menor de 17 años desaparecida en Barcelona tras una semana en paradero desconocido
- L'Hospitalet urge a la Generalitat más herramientas para cerrar bares conflictivos de ocio nocturno
- Fallece un motorista de 18 años atropellado en L'Hospitalet de Llobregat cuando hacía el parte de otro accidente
- La investigación científica y el empleo tecnológico permiten a Barcelona recortar distancias con Madrid en innovación