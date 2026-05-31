Investigan un posible delito de odio contra dos mujeres con simbología judía expulsadas de una sauna de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan un posible delito de odio contra dos jóvenes que fueron expulsadas de una sauna de Barcelona el viernes por la noche. Las mujeres llevaban simbología judía y denunciaron a la persona responsable del local por expulsarlas por motivos discriminatorios.

Reacción del Gobierno de Israel

Los hechos han provocado la reacción del Gobierno de Israel, que los ha considerado como "otro ataque antisemita" en España. En un mensaje en 'X', el Ministerio de Exteriores ha publicado el vídeo de la escena y ha pedido a las autoridades que actúen con decisión.

"Señalar a los judíos por símbolos judíos y exigir que se distancien del sionismo para ser aceptados es un antisemitismo descarado", han afirmado.

Respuesta del establecimiento

Por su parte, la dirección del local ha lamentado "profundamente" y ha condenado "de manera categórica" los hechos ocurridos. Además, se ha desvinculado "completamente" de las acciones y comentarios de las organizadoras del evento 'Bolleras al vapor', celebrado el viernes, y ha considerado que se les impidió el acceso "de una manera totalmente inaceptable"

Asimismo, ha añadido que el colectivo no volverá a organizar ningún evento en sus instalaciones.

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"Queremos expresar con absoluta claridad que rechazamos cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia, discriminación o conducta que atente contra la dignidad de las personas", han señalado en un mensaje en 'X'.