Evento familiar
Barcelona pedalea hacia el Tour de Francia con una Fiesta de la Bici multitudinaria
Cientos de ciclistas han recorrido la ciudad en una jornada festiva con talleres, actividades e intercambio de bicicletas
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Barcelona ha sido escenario este domingo de una nueva edición de la Festa de la Bici y la Bicicletada, con el paseo de Lluís Companys convertido, un año más, en punto de encuentro para familias y aficionados al mundo del ciclismo de todas las edades. Un evento que este año ha atraído a cientos de personas y que ha contado con un aliciente añadido: la cuenta atrás hacia la salida del Tour de Francia 2026 desde la capital catalana.
Desde las diez de la mañana, los alrededores de Arc de Triomf y del paseo de Sant Joan han ido sumando movimiento, con un ir y venir constante de cientos de bicicletas y el sonido de sus timbres. Familias enteras y grupos de amigos han ido llegando en sobre ruedas al lugar, algunos de ellos ya preparados con la camiseta amarilla del Tour.
El momento central del evento ha sido la Bicicletada popular, un recorrido de unos 12 kilómetros que ha atravesado los distritos del Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí. La salida se ha dado en la confluencia de Aragó con el paseo de Sant Joan, con un pelotón muy diverso en el que convivían bicicletas infantiles, de paseo y deportivas; encabezado por agentes de La Guardia Urbana que, también en bicicleta, han ido guiando el recorrido. El itinerario ha pasado por puntos céntricos como la plaza de Espanya, la Ronda de Sant Antoni o la plaza de Catalunya.
La llegada, de nuevo en Lluís Companys, mantenido el tono alegre y festivo de la pedaleada, a pesar del calor. Menos festiva ha sido la experiencia de los conductores, ya que los múltiples cortes y desvíos que se han producido durante el recorrido han provocado notables retenciones en algunos puntos.
Con el avance de la mañana, la Festa de la Bici ha acogido talleres para los más pequeños y grupos de aficionados al ciclismo que se detenían a charlar y observar las distintas actividades. En total, se han programado una veintena hasta las dos del mediodía, con siete circuitos adaptados a distintas edades y niveles, pensados para enseñar cómo hacer un uso seguro de la bici.
Intercambio de bicis
La novedad más destacada de esta edición ha sido la zona de intercambio de bicicletas, que ha tenido una gran afluencia de público, entre curiosos y personas interesadas. La iniciativa, pensada sobre todo para familias con niños, les permitía intercambiar bicicletas pequeñas por otras de la talla adecuada para el crecimiento de sus hijos.
El funcionamiento era sencillo: quien trajera una bicicleta que ya no necesitaba podía llevarse otra, una idea también va en la línea de lo que reivindican las entidades que organizaban este encuentro, como es la sostenibilidad y, por lo tanto, la reutilización de los bienes. Además de las de los asistentes, el Ayuntamiento de Barcelona también ha proporcionado a este "mercadillo" más de un centenar de bicicletas, procedentes de depósitos municipales, puntos limpios y donaciones. Desde el consistorio han informado de que todas ellas han pasado una revisión previa y han sido reparadas antes de llevarlas al evento.
La jornada ha contado con la colaboración de entidades del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, implicadas en la organización y dinamización del evento, como la Federació Catalana de Ciclisme, la Xarxa Bicibús Barcelona o la plataforma Eixample Respira, entre otras.
Un mes para el Gran Départ
El Grand Départ tendrá lugar el 4 de julio de 2026 y será la primera vez que Barcelona acoja el inicio de la ronda francesa, la carrera ciclista más importante del mundo. Ese acontecimiento, para el que falta poco más de un mes, ha marcado buena parte de esta edición de la Festa de la Bici, en un encuentro popular que también ha sido todo un homenaje al ciclismo, tanto como deporte, como medio de transporte verde y también como forma de diversión familiar.
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