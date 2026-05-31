Detenido en Barcelona un hombre italiano acusado de un homicidio vinculado a la mafia en 2018 en Nápoles

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre italiano de 33 años acusado de un homicidio cometido en 2018 en Nápoles y vinculado a la Camorra. Agentes de paisano lo detuvieron el 27 de mayo en el barrio del Eixample durante un control preventivo por identificarse con un documento falsificado. Al día siguiente, la policía recibió una orden de detención y expulsión por delitos graves, entre ellos homicidio agravado.

El detenido está acusado de asesinar, junto con otros dos cómplices, a un miembro de un "clan rival" con un arma de fuego y en la vía pública de la ciudad italiana. Los hechos se enmarcan en la actividad de una organización criminal vinculada a la mafia italiana hace ocho años.

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El hombre fue puesto a disposición judicial este sábado.