Can Baró, en el distrito de Horta-Guinardó, estrena dos calles renovadas con mayor accesibilidad y espacios pensados para los peatones

El barrio de Can Baró, en el distrito de Horta-Guinardó, cuenta estos días con dos calles completamente remodeladas. Las obras realizadas en las calles Albert Llanas y Miquel dels Sants Oliver han mejorado de forma notable la accesibilidad del entorno. La intervención, con un presupuesto total de 2,84 millones de euros y una superficie de actuación de 5.900 m², ha sido financiada en parte con recursos procedentes del retorno social de las entradas del Park Güell.

La concejala de Horta-Guinardó y del Pla de Barris, Sara Belbeida, que visitó recientemente las obras junto a representantes vecinales, ha destacado que esta reforma integral era "necesaria y prioritaria" para facilitar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad. También ha subrayado que la actuación forma parte del compromiso de transformar el espacio público de los barrios y de actualizar infraestructuras básicas como el alcantarillado y otros servicios urbanos.

Las dos calles, que son contiguas y conectan la carretera del Carmel con la plaza de Sanllehy, han visto ampliadas y renovadas sus aceras para cumplir con los estándares mínimos de accesibilidad, con un ancho mínimo de 1,80 metros, y se ha utilizado nuevo pavimento de panot para dar continuidad al existente. Además, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad peatonal en la calle Albert Llanas, se han instalado varios pasos de peatones elevados.

Mejora de seguridad

En el tramo de la calle Miquel dels Sants Oliver, entre Anna Maria Matute y Albert Llanas, así como en el espacio que conecta con la calle Josep Yxart, se ha optado por una urbanización en plataforma única para aumentar la seguridad en la salida de la escuela infantil situada en este punto. Esta zona ha sido señalizada con una velocidad máxima de 10 km/h.

Otra de las mejoras más relevantes ha sido el soterramiento de los servicios urbanos, lo que ha permitido eliminar el cableado y los postes aéreos. Además, se ha renovado y sustituido la red de alcantarillado, se ha modernizado el alumbrado público, se han mejorado barandillas y elementos de protección, se ha preservado la vegetación existente y se han acondicionado pequeñas zonas verdes del entorno.

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Por último, el distrito de Horta-Guinardó ya trabaja en un nuevo proyecto para seguir mejorando el área. En concreto, se está preparando una intervención en el solar situado entre las calles Albert Llanas, Anna Maria Matute y Cunit, que permitirá consolidar el talud, renovar la red de alcantarillado y el alumbrado, e incorporar nuevas plantaciones. Asimismo, se prevé la instalación de un sistema de movilidad vertical mecánica que mejorará la conexión entre las calles Albert Llanas y Anna Maria Matute.