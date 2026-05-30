Los socorristas de Barcelona empiezan la temporada alta tras el acuerdo con el ayuntamiento y avisan de que vigilarán su cumplimiento

El secretario general de CGT en la sección de socorristas, Ignacio García, ha explicado que encaran el inicio de la temporada alta en las playas de Barcelona este sábado "mucho más cómodos", tras alcanzar el año pasado un acuerdo con el Ayuntamiento para mejorar sus condiciones laborales tras 27 días de huelga.

En declaraciones a Europa Press, García ha dicho que alcanzaron un buen pacto para la plantilla, aunque cree que algunas reivindicaciones no se incluyeron, y ha advertido de que no descartan nuevas acciones de protesta este verano si no se cumple el pacto que alcanzaron con el consistorio.

Uno de los ejes centrales de la negociación fue alargar la temporada 40 días, por lo que este año la temporada baja empezó a mediados de marzo; la media, el 25 de abril; y la temporada alta, este sábado, aunque se preveía que el 16 de mayo se abrieran por completo todas las torres.

García asegura que, desde el acuerdo alcanzado con el consistorio, han mantenido unas 10 reuniones de seguimiento para terminar de aterrizar el contenido pactado: "Saben que si no hay 'feedback', no pondremos en pie de guerra", ha afirmado.

De este modo, a partir de este sábado ya son 46 los socorristas que cubren el litoral barcelonés, que aseguran que, pese a afrontar la temporada con otra cara, siguen atentos a algunos puntos del acuerdo.

Reforma de las garitas

Uno de los ámbitos que preocupan al colectivo es el estado de sus módulos de salvamento, que también forma parte del acuerdo ante la situación de abandono e insalubridad que presentan, según los socorristas.

En concreto, alertaban de la presencia de ratas y reclamaban adaptar el suelo para hacerlo antideslizante, una situación que, según García, aún persiste, si bien el consistorio ya se ha activado para ponerle solución.

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Una vez licitadas las obras, se espera que a finales de año empiecen las actuaciones para reformarlos, que durarían hasta abril de 2027, si bien los socorristas reclaman que se acelere a marzo para el inicio de la temporada baja.