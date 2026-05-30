Barcelona abre 15 piscinas municipales este verano: fechas, barrios y cuáles ya están operativas

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este sábado la apertura progresiva de las piscinas municipales al aire libre de cara al verano. En total serán 15 instalaciones repartidas por distintos barrios de la ciudad, que irán entrando en funcionamiento a lo largo del mes de junio. Cinco de ellas ya están abiertas.

La temporada llega además con una novedad: la incorporación de una nueva piscina tras la finalización de las obras de remodelación en las Pistes Municipals de Tennis Montjuïc. Este año, a diferencia de anteriores, las instalaciones abrirán con normalidad y sin restricciones relacionadas con el decreto de sequía.

Cinco piscinas ya abiertas

En este arranque de temporada ya están operativas las piscinas del CEM Parc de la Ciutadella, Sant Sebastià, Piscines Bernat Picornell, Can Toda y Bac de Roda. Son las primeras en activar el servicio antes de que el resto se sume de forma escalonada durante las próximas semanas.

Próximas aperturas

El resto de instalaciones irán abriendo a lo largo del mes de junio hasta completar las 15 piscinas municipales descubiertas. Todas ellas permanecerán abiertas hasta septiembre y funcionarán todos los días de la semana. Esta es la lista completa de piscinas exteriores, ordenadas por distritos:

Ciutat Vella

Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella

Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià

Sants-Montjuïc

Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell

Piscines Municipals de Montjuïc

Pistes Municipals de Tennis Montjuïc

Sarrià – Sant Gervasi

Centre Esportiu Municipal Can Caralleu

Gràcia

Centre Esportiu Municipal Can Toda

Llac del parc de la Creueta del Coll

Horta-Guinardó

Centre Esportiu Municipal Guinardó

Piscina Municipal de la Clota

Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron

Nou Barris

Centre Esportiu Municipal Can Dragó

Sant Andreu

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella

Sant Martí

Centre Esportiu Municipal Bac de Roda

Noticias relacionadas

El consistorio destaca que se trata de equipamientos accesibles para personas con movilidad reducida y que muchas de las instalaciones cuentan con zonas infantiles y áreas verdes.