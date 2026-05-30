Calendario de aperturas
Barcelona abre 15 piscinas municipales este verano: fechas, barrios y cuáles ya están operativas
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El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este sábado la apertura progresiva de las piscinas municipales al aire libre de cara al verano. En total serán 15 instalaciones repartidas por distintos barrios de la ciudad, que irán entrando en funcionamiento a lo largo del mes de junio. Cinco de ellas ya están abiertas.
La temporada llega además con una novedad: la incorporación de una nueva piscina tras la finalización de las obras de remodelación en las Pistes Municipals de Tennis Montjuïc. Este año, a diferencia de anteriores, las instalaciones abrirán con normalidad y sin restricciones relacionadas con el decreto de sequía.
Cinco piscinas ya abiertas
En este arranque de temporada ya están operativas las piscinas del CEM Parc de la Ciutadella, Sant Sebastià, Piscines Bernat Picornell, Can Toda y Bac de Roda. Son las primeras en activar el servicio antes de que el resto se sume de forma escalonada durante las próximas semanas.
Próximas aperturas
El resto de instalaciones irán abriendo a lo largo del mes de junio hasta completar las 15 piscinas municipales descubiertas. Todas ellas permanecerán abiertas hasta septiembre y funcionarán todos los días de la semana. Esta es la lista completa de piscinas exteriores, ordenadas por distritos:
Ciutat Vella
- Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella
- Centre Esportiu Municipal Sant Sebastià
Sants-Montjuïc
- Centre Esportiu Municipal Piscines Bernat Picornell
- Piscines Municipals de Montjuïc
- Pistes Municipals de Tennis Montjuïc
Sarrià – Sant Gervasi
- Centre Esportiu Municipal Can Caralleu
Gràcia
- Centre Esportiu Municipal Can Toda
- Llac del parc de la Creueta del Coll
Horta-Guinardó
- Centre Esportiu Municipal Guinardó
- Piscina Municipal de la Clota
- Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron
Nou Barris
- Centre Esportiu Municipal Can Dragó
Sant Andreu
- Centre Esportiu Municipal Bon Pastor
- Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella
Sant Martí
- Centre Esportiu Municipal Bac de Roda
El consistorio destaca que se trata de equipamientos accesibles para personas con movilidad reducida y que muchas de las instalaciones cuentan con zonas infantiles y áreas verdes.
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