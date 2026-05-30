Final feliz
Aparece Julia, la menor de 17 años desaparecida en Barcelona tras una semana en paradero desconocido
Tanto la policía como el entorno familiar la han estado buscando durante varios días
Contexto | Los Mossos buscan a Julia, una chica de 17 años desaparecida desde hace una semana
Julia, la chica de 17 años que llevaba una semana desaparecida en Barcelona, ha sido localizada y ya se encuentra en casa con su madre. Según han confirmado los Mossos d'Esquadra a este diario, la menor ha aparecido sana y salva, poniendo fin a varios días de búsqueda, en la que también se había volcado su entorno y vecindario.
La joven, a la que también llaman "Lili" o "Lilyth", desapareció el pasado viernes 22, cuando salió de su domicilio y no volvió a casa. A partir de ese momento se perdió todo rastro, lo que llevó a su familia a dar la voz de alarma. Además, según fuentes cercanas, la joven habría perdido recientemente su teléfono móvil, lo que complicó más el poder contactar con ella.
Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para tratar de localizarla y, paralelamente, familiares, amigos y vecinos se organizaron a través de canales de difusión por WhatsApp para compartir pistas y llevar a cabo batidas por varios puntos de la capital catalana, especialmente por el Raval y Montjuïc. Finalmente, el caso se ha resuelto con un desenlace feliz.
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