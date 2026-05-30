El crecimiento de Barcelona frena y se apoya en la inmigración ante una natalidad ínfima y la fuga de jóvenes

Barcelona vive una revolución demográfica sin paragón en los últimos años, como atestiguan regularmente las distintas estadísticas y estudios municipales. La última constatación la ofrece la lectura del padrón a 1 de enero de 2026, unos datos recién oficializados por el ayuntamiento y difundidos este sábado. La capital catalana rompe la tendencia de crecimiento pospandemia y estabiliza su población, que es hoy más internacional que nunca, más envejecida, más formada y más solitaria.

Un leve retroceso del 0,1% respecto a 2025 deja la cifra de 1.729.963 personas empadronadas al empezar el año en curso. Siete de los diez distritos empiezan 2026 con ligeras pérdidas de población, mientras que Ciutat Vella, Nou Barris y Sant Andreu han anotado pequeños incrementos. El teniente de alcaldía Jordi Valls ha situado los datos "en una línea parecida a los de años anteriores" y ha atribuido el descenso a correcciones en el padrón: “Las bajas han aumentado porque se están regularizando situaciones de padrón de personas que habían llegado a Barcelona pero realmente no vivían ahora aquí”. “Barcelona es la puerta de entrada administrativa y física al territorio”, ha constatado.

Gráfico que muestra la población empadronada en la ciudad de Barcelona.

La décima de población perdida ciertamente no es un gran descenso en términos históricos. De hecho, el total actual de vecinos es el segundo más elevado de los últimos cuarenta años. La caída sería mucho mayor, todo un desplome, si la ciudad dependiera solo de su crecimiento natural vegetativo y dejara de incorporar vecinos a través de la inmigración. Porque los nacimientos no remontan, sino que tocan fondo: descendieron un 1,3% respecto a 2024.

La ciudad sin niños

Los 11.012 nuevos barceloneses de cuna alumbrados en 2025 constituyen la natalidad más baja desde 1900, con la única excepción de 1939, el último año de la Guerra Civil. Menos de una cuarta parte de los hogares albergan menores de edad. Los nombres de bebé favoritos han variado poco: Olívia, Sofia, Emma, Júlia y Ona para ellas y Mateo, Pau, Marc, Pol y Bruno para ellos.

El parque infantil de la plaza Poeta Marquina. / Marc Martí Font

La otra cara de la moneda son los fallecimientos: constan 14.557 defunciones, que descienden pero menos, un 1% respecto el año previo. Así, la diferencia entre nacimientos y muertes deja un saldo de 3.549 bajas en el padrón. Solo Ciutat Vella, que tiene un 54,8% de población extranjera, consigue el milagro de registrar más nacimientos que muertes. Por tercer año consecutivo, además.

Récord de centenarios y éxodo juvenil

El envejecimiento del continente europeo se deja notar también en Barcelona. La edad media sube ligeramente hasta los 44,6 años y el número de personas centenarias alcanza un nuevo máximo, con 1.196 residentes, de los cuales el 82% son mujeres. De hecho, las mujeres siguen siendo mayoría en la ciudad, especialmente a partir de los 45 años y de forma muy marcada en las edades avanzadas.

Gráfico que muestra la cantidad de personas centenarias en Barcelona.

La crisis de la vivienda tampoco ayuda, como da a entender el discreto pero creciente número de barceloneses que abandonan la capital al llegarles la edad de emanciparse y formar una familia. El perfil mayoritario de quienes se marchan de Barcelona corresponde a personas jóvenes de nacionalidad española, que mayoritariamente se mudan a otras poblaciones de Catalunya (68,4%) y del resto de España (23,7%).

EL PERIÓDICO ha retratado este fenómeno en distintos reportajes y entrevistas los últimos años, por ejemplo a través de la mirada de parejas milenials en plena mudanza y de ciudades como Cardedeu que lidian con este inesperado éxodo de familias de la capital. En paralelo, los 684.077 domicilios que hay en Barcelona se deshabitan por dentro. Casi un tercio son hogares unipersonales, es decir, que más de 218.000 personas viven solas.

Inmigración cualificada y joven

Con este tablero de juego, la migración se consolida como el principal motor demográfico de la 'nueva Barcelona'. Entre los nuevos residentes predominan los adultos jóvenes nacidos en el extranjero, que representan el 81,6% de las altas de empadronados. Un 44% declara tener titulación universitaria y empuja el nivel académico de toda la ciudad: hoy el 37,4% de las personas de 16 años o más tiene estudios universitarios o un ciclo formativo de grado superior.

El colombiano Juan en el local de comida colombiana Viva Colombia, en la calle Rogent / FERRAN NADEU / EPC

La población originaria de Barcelona, que dejó de ser mayoría en 2019, representa ahora el 44,6% del total. Hay 626.924 personas nacidas en el extranjero, que suponen el 36,2% de la población. Más de la mitad de ellas proceden de América. Argentina se mantiene como el principal país de nacimiento de la población extranjera, con casi 50.000 personas, seguida de Colombia, Perú, Venezuela, Pakistán, Ecuador, Marruecos, Italia, Honduras y China. El 30% de los nacidos en el extranjero han podido tramitar la nacionalidad española y suponen el 11% del padrón.

Con pasaporte extranjero hay actualmente 460.409 barceloneses, el 26,6% del total, tras crecer un 0,7%. En total Barcelona suma 182 nacionalidades. Sin contar la española, lideran el ranking la italiana, la colombiana y la pakistaní. Y en el padrón queda sin contabilizar toda la población flotante de Barcelona, que reside en ella de forma temporal sin empadronarse y que procede de multitud de latitudes. Estudiantes, visitantes, trabajadores temporales e inmigrantes acabados de aterrizar completan el retrato de una capital catalana en ebullición y radical transformación.