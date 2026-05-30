Barcelona se prepara para los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV y coloca carteles informativos en la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a colocar carteles informativos en distintos puntos de la ciudad para advertir de los cortes de tráfico y las afectaciones a la movilidad que se producirán dentro de diez días con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana.

Se trata del inicio de la campaña informativa de un operativo que afectará de forma importante a varias zonas de la ciudad, especialmente durante el recorrido previsto del pontífice en papamóvil por el Eixample hasta la Sagrada Família. El consistorio reconoce así el impacto que tendrá el dispositivo, que alterará durante horas la circulación y el funcionamiento habitual de buena parte de la red viaria.

El dispositivo ha sido planificado con la participación de distintos servicios municipales, entre ellos la Guàrdia Urbana, Protección Civil, Movilidad, Limpieza y Servicios Urbanos. En total, se desplegarán alrededor de 500 agentes de la Guàrdia Urbana, con especial atención al control del tráfico, la regulación de accesos y la seguridad en los puntos de mayor concentración de personas.

Un operativo de tres días

El calendario previsto arranca el 9 de junio, con la llegada del papa León XIV al aeropuerto y los primeros actos en la Catedral de Barcelona y en el Estadi Olímpic de Montjuïc. El 10 de junio se concentrarán los actos centrales, especialmente en Ciutat Vella y en la Sagrada Família. El dispositivo se cerrará el 11 de junio con la salida del pontífice y la desactivación progresiva del operativo.

El Eixample, el punto más afectado

La zona con mayor impacto será el Eixample, sobre todo el entorno de la Sagrada Família. Entre el miércoles 10 de junio y la madrugada del día 11 se establecerá un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y estacionamiento que afectarán tanto a grandes avenidas como a calles secundarias.

En ese marco, quedará prohibido aparcar en el entorno comprendido entre la plaza del Cinc d’Oros y el entorno de Lepant, así como entre Provença y Còrsega. Además, entre las 7.00 del 10 de junio y las 2.00 del 11, se cortará el tráfico en tramos de vías principales como la Diagonal, Rosselló, Mallorca, València, Provença o el paseo de Sant Joan, entre otras calles del entorno de la Sagrada Família.

Estas restricciones provocarán desvíos generalizados y un impacto notable en la circulación, además de afectar de forma directa a varias líneas de autobús que atraviesan la zona.

Un cartel informando de los cortes en el Eixample por la visita del papa / El Periódico

Metro cerrado en Sagrada Família

El 10 de junio, coincidiendo con los actos centrales, el transporte público se reforzará y el metro aumentará su oferta entre un 30% y un 65% por la tarde, con más trenes y menos intervalos de paso. También se incorporarán unas 150 personas adicionales para reforzar la seguridad y la gestión de flujos en 32 estaciones.

Aun así, habrá incidencias importantes: la estación de metro de la Sagrada Família permanecerá cerrada durante toda la jornada, y los trenes de las líneas L2 y L5 no se detendrán en ese punto. En Verdaguer (L4), en las horas de mayor afluencia de la tarde, solo se permitirá la salida de pasajeros.

La red de autobuses también sufrirá alteraciones relevantes, con desvíos y cambios de recorrido en hasta 15 líneas, especialmente en el Eixample y su entorno.

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Ante todas estas afectaciones, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía seguir la información actualizada a través de los canales oficiales y, durante esos días, planificar los desplazamientos con antelación, priorizando el uso del transporte público en la medida de lo posible.