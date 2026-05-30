Barcelona instalará pantallas gigantes en Glòries y Arc de Triomf para seguir en directo la visita del papa León XIV

Barcelona instalará dos pantallas gigantes en espacios públicos para que la ciudadanía pueda seguir la visita del papa León XIV a la ciudad, los días 9, 10 y 11 de junio. Los puntos elegidos son la plaza de las Glòries y el Arc de Triomf, según ha informado el ayuntamiento.

La idea es que quienes no puedan acceder a los diferentes actos puedan seguir en directo parte de la agenda prevista, teniendo en cuenta que el acto masivo que Su Santidad presidirá en Montjuïc agotó sus 40.000 entradas en solo 20 minutos.

Actos y visitas programadas

El martes 9 de junio, León XIV comenzará la jornada a las 13:00 horas con el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un acto masivo al que asistirán unas 40.000 personas y que contará también con actuaciones musicales.

El miércoles 10 de junio, la agenda del Santo Padre arrancará a las 10:50 con una visita al centro penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires. Al mediodía, León XIV se desplazará a la Abadía de Montserrat y, en el interior de la basílica, presidirá la oración del Santo Rosario en con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía. Allí, en el exterior, los fieles que consigan subir a Montserrat bajo inscripción previa también podrán seguir el acto con pantallas gigantes.

El mismo miércoles por la tarde, a las 16:30, está previsto un encuentro del papa con entidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustín, en Barcelona, dado que el papa pertenece a la orden agustiniana.

El momento más multitudinario llegará a las 18:30 h, cuando León XIV recorrerá el Eixample a bordo del papamóvil. El itinerario, de algo más de un kilómetro, transcurrirá por la calle de Rosselló y finalizará en la Sagrada Familia, donde está previsto el siguiente acto.

Cuando llegue a la Basílica de la Sagrada Família, a las 19:30 horas, el papa celebrará la eucaristía y la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo, la más alta del templo, con una altura de 172,5 metros. Además, este acto se celebrará en una fecha especialmente especial, ya que el 10 de junio de este año se celebra el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

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Máxima seguridad

Con motivo de esta visita se desplegará un gran dispositivo de seguridad. De hecho, la consellera de Interior, Núria Parlon, lo ha calificado como "uno de los mayores de la historia de Catalunya". En total participarán 5.600 agentes de los Mossos d'Esquadra, a los que en la ciudad se sumarán otros 500 efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona, quienes se encargarán, entre otras cosas, de gestionar los numerosos cortes de tráfico y desvíos que afectarán a la movilidad en varias calles de la capital catalana.