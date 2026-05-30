Barcelona lanza una estrategia para impulsar e internacionalizar la economía azul con 150 millones hasta 2030

La economía azul ha pasado de ser una apuesta de Barcelona, como lo era hace solo cinco años, a una realidad: con un volumen de negocio de 11.200 millones, representa el 5% del PIB, ha sido el sector que más ocupación ha generado en la ciudad y el tercero de mayor crecimiento.

Basándose en estos datos, el Ayuntamiento ha trazado la nueva Estrategia de impulso de la economía azul 2026-2030, que prevé una inversión pública de 150 millones de euros en equipamientos y nuevos proyectos con el objetivo de actuar como palanca y atraer mucha más inversión privada a la ciudad. Se trata de una inversión que triplica la prevista en la Medida de gobierno de impulso a la Economía Azul 2021-2025 con la que empezó a dar alas a este sector. "Ahora queremos evolucionar, consolidar el compromiso público municipal, y hacer de este uno de los sectores estratégicos de la economía de la ciudad, aprovechando la capacidad de Barcelona para generar talento, ecosistemas empresariales y también atraer proyectos internacionales", explica la teniente de alcalde de Promoción Económica y Empleo, Raquel Gil.

20 proyectos

Con el objetivo de crear tejido económico y ocupación de calidad, la nueva estrategia reúne hasta 20 proyectos e incorpora una novedad destacada: ampliar el foco más allá del mar e incluir también el agua dulce. Ante un escenario de extremos climáticos —sequías e inundaciones—, se priorizan ámbitos como los sistemas urbanos de drenaje, la reutilización de aguas grises y los depósitos de agua como infraestructuras estratégicas.

La nueva hoja de ruta para dar el siguiente salto y convertir la economía azul en un eje de innovación, empleo cualificado y proyección internacional se fundamenta en un modelo basado en la colaboración público-privada y en la plena coordinación entre los distintos proyectos y las administraciones que los impulsan, especialmente el Ayuntamiento y la Generalitat, así como el Port de Barcelona.

El espacio 'Barcelona, Mar de Ciència', del Instituto de Ciencias del Mar-CSIC, abrirá primero en un gran local en el Port Olímpic, como antesala del futuro edificio de 3.000 m² que tendrá en el Moll de la Marina.

El plan tiene además un componente importante de divulgación medioambiental: este año abrirá en unos locales del Port Olímpic el espacio Barcelona, Mar de Ciència, del Instituto de Ciencias del Mar-CSIC, antesala de un futuro edificio de 3.000 m² en el Moll de la Marina (30 millones) que empezará a construirse próximamente. Su misión será acercar la ciencia a la ciudadanía, generar vocaciones y mostrar mediante talleres, debates y exposiciones el papel del mar en la regulación del clima y en la producción de oxígeno.

Los nuevos equipamientos -el Parque de Tecnología Marítima, el BlueTechPort y el Barcelona Mar de Ciència- serán tres grandes palancas para dinamizar e internacionalizar el sector.

Además de este nuevo equipamiento, entre los 20 proyectos que recoge la estrategia se encuentran las otras dos infraestructuras que actuarán de forma coordinada como grandes palancas para activar todo el ecosistema. En inversión, destaca el Parque de Tecnología Marítima (60 millones), que este año iniciará su construcción al lado del Hotel Vela, con el objetivo de que esté en marcha en 2028. Estará equipado con grandes laboratorios para que, en un plazo de dos años, los titulados de ingeniería de la Facultad de Náutica de la UPC puedan experimentar y transferir soluciones al sector.

El nuevo edificio del BlueTechPort (56 millones), que construye el Port de Barcelona, es ya el otro polo fundamental de innovación y emprendimiento dedicado a atraer startups y departamentos de I+D de empresas también consolidadas para testar nuevas soluciones en el litoral de la ciudad, que se ha posicionado como un campo de pruebas.

El propósito es "impulsar iniciativas de impacto a largo plazo y con vocación internacional, corresponsabilizando a todo el ecosistema en torno a un modelo de liderazgo basado en la colaboración público-privada". Raquel Gil — Teniente de alcalde de Promoción Económica y Empleo

Apoyándose en el mismo ecosistema tecnológico ya establecido en la ciudad, esta proyección tendrá como plató el salón Tomorrow Blue Economy (al que se destina 1 millón de euros), que se celebra dentro del Smart City World Congress. Otro pilar de la estrategia es el Centro de Economía Azul colaborador de la Década de los Océanos de la Unesco (2,8 millones), ya en marcha en Barcelona. Promovido por la Fundació Barcelona Capital Nàutica junto con la comunidad científica de la red BlueNetCat, actuará también con la intención de vehicular fondos internacionales hacia el sector.

El propósito es "impulsar iniciativas de impacto a largo plazo y con vocación internacional, corresponsabilizando a todo el ecosistema en torno a un modelo de liderazgo basado en la colaboración público-privada", explica Gil.

El plan refuerza además la formación para generar talento, muy necesario para el crecimiento del sector.

En esta misma línea, la estrategia incorpora programas de emprendimiento (200.000 euros), líneas para mejorar el acceso a financiación, con el BlueInvestment Fund de Barcelona Activa y el programa BeBlue para apoyar el crecimiento de empresas, y nuevos proyectos para medir y orientar el sector —como el Barómetro Azul— e iniciativas como la Mesa de Descarbonización de la Náutica de la FBCN.

El plan refuerza además la formación para generar talento, muy necesario para el crecimiento del sector, con nuevas propuestas a todos los niveles: desde el impulso de la Formación Profesional y el reciclaje para derivar perfiles a las nuevas oportunidades, hasta la creación de un nuevo máster internacional de Economía Azul en Barcelona.