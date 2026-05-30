3Cat convierte Montjuïc en una gran fiesta de la televisión catalana

La primera jornada de 3Cat en Viu ha transformado este sábado la Anella Olímpica de Montjuïc en un gran punto de encuentro entre espectadores, profesionales y algunos de los rostros más conocidos de la televisión y la radio públicas catalanas. A pesar de las altas temperaturas, que han acompañado el día desde primera hora de la mañana, miles de personas han llenado los distintos espacios del recinto para disfrutar de una programación pensada para todos los públicos.

Familias, grupos de amigos y visitantes llegados desde distintos puntos de Catalunya han recorrido los escenarios y zonas de actividades repartidas por Montjuïc. Sombreros, abanicos y botellas de agua han sido una constante durante toda la jornada, con un ambiente de calor intenso que no ha frenado la afluencia de público en uno de los grandes eventos del año de la corporación.

La magia del Super3

Uno de los primeros grandes momentos del día se ha vivido en el escenario CaixaBank, donde el universo Super3 ha congregado a centenares de familias con un espectáculo dirigido al público infantil.

La aparición de Mic ha desatado algunas de las escenas más emotivas de la mañana, con niños cantando y bailando mientras los adultos compartían la nostalgia de un universo televisivo que ha marcado a varias generaciones. El espectáculo ha dado inicio a una jornada de ambiente con un fuerte caracter familiar.

Videjouegos en catalán

Más allá de los escenarios principales, '3Cat en Viu' ha dedicado un espacio destacado a su apuesta por los videojuegos. La zona de actividades ha registrado una afluencia constante de público, especialmente familias con niños, que han probado distintas propuestas del ecosistema digital de la corporación.

Entre los títulos disponibles destacaban Dracamar, dirigido a un público infantil más mayor, y Manairons, pensado para los más pequeños, con sesiones de diez minutos por usuario. El espacio ha permanecido lleno desde primera hora.

La oferta se completaba con videojuegos móviles como Catacracs o propuestas vinculadas a marcas consolidadas como Crims. Desde 3Cat han subrayado la voluntad de seguir ampliando este ecosistema con nuevos lanzamientos y de reforzar la presencia del catalán en la industria del videojuego.

La corporación defiende, además, un modelo orientado a públicos diversos -niños, jóvenes y adultos- y la creación de contenidos capaces de competir en un entorno digital global sin renunciar al catalán.

Entrevistas en Col·lapse

Otro de los puntos de mayor interés ha sido el escenario de Col·lapse, donde su presentador, Jordi González, ha conducido una edición especial del programa basada en entrevistas encadenadas con algunas de las caras más conocidas de la comunicación catalana.

Por el escenario han pasado profesionales como Xavi Coral, que bromeaba con estar "nervioso" por las preguntas que pudiera hacerle González durante la entrevista. Una sensación que reflejaba la espontaneidad del formato, en el que las conversaciones avanzan sin un guion cerrado y dejando espacio a las sorpresas.

También han estado presentes los periodistas Eloi Vila, Xavier Graset, Elisenda Carod, Mari Pau Huguet, así como la creadora de contenido catalana Berta Aroca y el presentador Ramon Pellicer, entre otros.

La cocina también tiene su espacio

Otro de los espacios que ha concentrado la atención del público ha sido el escenario 'Aprofitem els Aliments', que ha arrancado su programación a las doce del mediodía con Marc Ribas, presentado de 'Cuines', al frente. El popular cocinero ha sido uno de los grandes reclamos de un espacio dedicado a la alimentación responsable y al aprovechamiento de los alimentos.

Un Sant Jordi para El Foraster

Sin embargo, el gran acontecimiento del día se ha hecho en el interior del Palau Sant Jordi. Miles de personas han llenado las gradas del recinto para asistir a un acontecimiento sin precedentes: un especial de 'El Foraster' concebido como homenaje a los espectadores y a los protagonistas que han formado parte del programa durante más de una década.

El espectáculo ha reunido historias, recuerdos y testimonios procedentes de los más de 120 pueblos visitados por Quim Masferrer a lo largo de los años.

Durante la actuación, el presentador ha compartido algunas reflexiones sobre el recorrido del programa y sobre el significado de llevar 'El Foraster' al Palau Sant Jordi. En sus declaraciones, Masferrer ha reivindicado la autenticidad como uno de los principales pilares del éxito del formato y ha asegurado que el programa se construye a partir de "personas de verdad" e "historias reales". También ha explicado que muchas de las relaciones surgidas durante las grabaciones se mantienen con el paso del tiempo.

Además, ha admitido que no fue sencillo explicar el concepto de este especial y que inicialmente generó cierta confusión entre algunos seguidores. Según ha detallado, hubo espectadores que no tenían claro de qué tipo de evento se trataba e incluso algunos han dejado de asistir al pensar que estaba reservado exclusivamente a los protagonistas de pueblos del programa. Con todo, las dudas iniciales han dado paso a una respuesta masiva que ha llenado el recinto.

Masferrer ha destacado además la presencia entre el público de una pareja llegada expresamente desde la Vall d’Aran, un gesto que, según ha señalado, refleja el vínculo del programa con su audiencia y la dimensión emocional del encuentro.

El espectáculo ha contado con varias sorpresas, entre ellas la aparición del Mag Lari o de la Cinteta, una de las protagonistas más recordadas del primer programa de El Foraster, cuya historia junto a su marido, Miquelet, fallecido años atrás, se ha convertido en una de las más emblemáticas del formato. Historias personales, reencuentros, momentos de humor y testimonios llegados de distintos puntos de Catalunya han provocado continuas ovaciones en un Palau Sant Jordi completamente entregado.

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La fiesta continúa

La primera jornada ha reunido ya a un gran número de asistentes, aunque la programación continúa activa hasta las 18:00 de la tarde y seguirá mañana con una nueva jornada repleta de actividades, espectáculos y encuentros con algunos de los principales rostros de la corporación, consolidándose como una de las grandes celebraciones del universo audiovisual catalán.