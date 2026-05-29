La prohibición de fumar en las playas se amplía a una veintena de ciudades del área de Barcelona

La Diputación de Barcelona (DIBA) ha anunciado este viernes, durante la presentación de la campaña de playas 2026 celebrada en Gavà, que 22 municipios costeros ya han aprobado o aprobarán este año la prohibición de fumar en sus playas, una cifra que ascenderá a 24 municipios entre 2026 y 2027 con la incorporación de dos localidades que actualmente se encuentran ultimando los trámites administrativos. La medida supondrá que 93 playas y 48,6 kilómetros de litoral, cerca del 90% del total de la demarcación, se conviertan en espacios libres de humo. El objetivo de la DIBA es alcanzar la totalidad de los 26 municipios costeros en 2027 y extender posteriormente el modelo al conjunto de Catalunya.

La presentación ha tenido lugar en Gavà, uno de los municipios que se ha incorporado este año a la iniciativa. La alcaldesa, Gemma Badia (PSC), ha defendido la adhesión de la ciudad a la campaña y destacó que las playas son espacios públicos que deben compatibilizar la convivencia ciudadana con la preservación ambiental. "Las playas son espacios naturales y de encuentro para toda la ciudadanía. Esta campaña no solo tiene que ver con el humo, sino también con la limpieza y la conservación de nuestro entorno", ha señalado la alcaldesa.

Al finalizar la presentación han inaugurado una pintura que remarca la prohibición de fumar en la playa / Edu Gil

De tres municipios a casi toda la costa en tres años

El diputado de Comercio, Consumo y Salud Pública de la DIBA, Josep-Ramon Mut (ERC), ha puesto en valor el crecimiento de una iniciativa que comenzó al inicio del mandato con únicamente tres municipios adheridos. "Cuando empezamos esta campaña solo había tres municipios que habían prohibido fumar en sus playas. Ahora estamos hablando de 24 de los 26 municipios de la demarcación y de cerca del 90% de las playas. El éxito es absoluto", ha afirmado.

Mut ha insistido en que la prohibición responde tanto a criterios de salud pública como de protección medioambiental. Según ha explicado, las playas son espacios cada vez más concurridos durante la temporada estival y resulta necesario evitar la exposición al humo de los fumadores pasivos, especialmente entre familias y menores.

Además, ha recordado que las colillas continúan siendo uno de los principales residuos que se acumulan en la arena y que la medida también busca preservar unos espacios naturales que requieren importantes inversiones públicas para su mantenimiento y regeneración.

Menos humo y menos residuos en la arena

Desde la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona han celebrado la expansión de la iniciativa y han defendido la necesidad de limitar la presencia del tabaco en los espacios públicos. Su gerente, Àngela Sánchez, ha advertido de que normalizar el consumo de tabaco en lugares frecuentados por niños y jóvenes dificulta la prevención del tabaquismo. "No podemos normalizar el consumo de tabaco en los espacios públicos. Las playas son lugares de ocio donde conviven familias, niños y jóvenes y debemos dar ejemplo", ha afirmado.

Sánchez ha recordado que alrededor del 24% de la población sigue fumando y ha subrayado que el objetivo de la entidad es contribuir a que las nuevas generaciones no se inicien en el consumo de tabaco ni en otros dispositivos asociados.

Castelldefels y Badalona se quedan fuera y perderán ayudas

Durante el turno de preguntas, Mut ha confirmado que Castelldefels y Badalona son, por el momento, los únicos municipios costeros que han rechazado adherirse a la campaña de playas sin humo. El responsable de Salud Pública ha explicado que la Diputación ha invitado a ambas ciudades a sumarse al proyecto, pero que sus respectivos gobiernos municipales han optado por mantenerse al margen. Como consecuencia, perderán parte de las ayudas económicas vinculadas a la gestión de las playas.

En el caso de Badalona, el gobierno municipal ha defendido que su ausencia de la campaña responde a cuestiones administrativas. Durante el pleno ordinario celebrado este mes de mayo, la concejala de Medio Ambiente, Sònia Egea, explicó que la ciudad sigue regulándose mediante una ordenanza de playas aprobada en 2009 y que antes de incorporar la prohibición del tabaco es necesario actualizar y rehacer la normativa.

"Nos encontramos con una dificultad, que es que tenemos una ordenanza de playas que data de 2009, por lo que primero debemos proceder a actualizarla y rehacerla en general, un trámite que hace imposible que lleguemos a tiempo para este verano", afirmó la edil durante el debate de una moción presentada por el PSC para declarar las playas de Badalona espacios sin humo. La iniciativa salió adelante gracias a la abstención del PP, que gobierna el municipio con mayoría absoluta.

"Repercusión económica"

Mut ha asegurado que "formar parte de la campaña tiene una repercusión económica porque la Diputación realiza aportaciones para socorrismo y mantenimiento de playas. Estos dos municipios recibirán menos fondos este año y el próximo ya no percibirán estas ayudas si continúan fuera de la iniciativa".

Según ha detallado Mut, la reducción de la financiación ya se ha aplicado este año, mientras que en 2027 la exclusión será total si no modifican su posición. La Diputación destinará este ejercicio 1,5 millones de euros a los municipios costeros para financiar actuaciones relacionadas con la seguridad, la salud pública y la gestión de las playas.

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La campaña también incluirá la distribución de carteles, banderolas, mensajes de megafonía y otros elementos informativos para dar a conocer la prohibición entre los usuarios. El objetivo, según los responsables del proyecto, es que la ciudadanía asuma con normalidad que, al igual que ocurre en los espacios interiores, fumar en la playa debe dejar de formar parte del día a día.