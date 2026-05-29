Los Mossos lanzan el Bastió, su plan de choque para contener y reducir la delincuencia en L'Hospitalet de Llobregat

Con el objetivo de acabar con el aumento de la criminalidad en L'Hospitalet de Llobregat e incrementar la percepción de seguridad ciudadana, los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha un plan de choque en este municipio el pasado 14 de abril llamado Bastió. Para ello los agentes establecen dispositivos policiales "extraordinarios" con controles en la calle, transporte público, ejes comerciales, zonas de ocio y parques de la ciudad que permita presionar a los delincuentes.

La jefa de la comisaría de L'Hospitalet de los Mossos d'Esquadra, intendenta Sònia Rius, ha señalado que el plan Bastió nace tras constatar que L'Hospitalet sufrió un aumento del 10% de los delitos el pasado año respecto al 2024, cuando en Barcelona bajaron un 6% y en el conjunto de Catalunya un 4%. La principal problemática criminal de la ciudad detectada por la policía son los robos con violencia e intimidación, la mitad de ellos cometidos desde un patinete eléctrico.

En concreto, los robos y hurto suponen el 82% de los delitos que se cometen en la ciudad. Los robos con fuerza han crecido un 37,5%, mientras que en locales ascendieron un 31%. Sorprende el aumento un 52,7% de los robos con fuerza en el interior de vehículo de un año para otro, ya que se cometen en zonas cercanas de narcopisos o locales ocupados en los que se vende y consume droga, por delincuentes multirreincidentes que buscan pagarse una dosis. Desde abril del año pasado, los Mossos y La Guardia Urbana de L'Hospitalet pusieron en marcha un dispositivo para acabar con estos inmuebles sospechosos de vender droga y han desarticulado unos 50.

La intendenta Rius ha remarcado que la alta actividad criminal en la ciudad venía acompañada con la policial, por la que también aumentaron los detenidos casi un 11%. En algunas tipologías, como los robos en el interior de vehículos los arrestaron crecieron un 75% y por hurtos un 33%. La diagnosis policial es que cada día de este año se cometían una media de 7,2 robos por unos 290 sospechosos, 60 de ellos menores de edad. La intendenta señala que se trata de delincuentes cada vez más jóvenes, más persistentes, iban en grupo, con lo que existe cierta organización delictiva, y actuaban al descuido, principalmente para llevarse teléfonos móviles en zonas comerciales o la salida del metro. Además, usan patinete eléctrico para escapar más rápido aprovechando amplias vías de escape.

Problema enquistado

El perfil de los ladrones violentos detenidos o identificados en las cinco semanas que se aplica el Bastió es de hombres (87%) que asaltan en el espacio público (82%), principalmente móviles (un 65% de los objetos que se sustraen) y, sobre todo, arrancándolos (un 51%). El 46% usa el patinete para huir y únicamente un 13% utiliza una arma blanca. Hay 175 detenidos jóvenes, que representan el 65%, y un 22% son menores de edad. De ellos hay cuatro que tienen menos de 14 años, por lo que son inimputables. En estos casos se ha activa a los servicios sociales y a los padres para tratar de reconducir esta conducta.

Del total de detenidos, 290 este año, hay 34 que son persistentes y acumulan el 36% de los arrestos. El perfil de la víctima son un 6% menores y un 86% no vulnerables. Los Mossos destacan que al ser los delincuentes "rápidos y oportunistas", cualquier usuario del espacio público "puede ser víctima", algo que hace aumentar aún más la percepción de inseguridad.

De hecho, hace ya años que la inseguridad se ha convertido en el principal problema que denuncian los vecinos de la segunda ciudad de Catalunya. De hecho, en octubre de 2025, unos 3.000 vecinos de la localidad salieron a la calle en una manifestación histórica para denunciar los problemas delincuenciales con los que conviven, sobre todo, en los barrios del norte y reclamar medidas a las administraciones. Una situación que ha reconocido el propio alcalde de L'Hospitalet, David Quirós. "No puede ser que nuestra gente mayor se quede a en casa a partir de las seis de la tarde porque se siente insegura", denunció el edil el pasado mes de febrero tras conocer el último aumento anual de delitos.

La presión policial ejercida contra los narcopisos y la multirreincidencia en Barcelona y el aeropuerto han supuesto que buena parte de esa delincuencia se traslade a urbes como L'Hospitalet, Cornellà o Esplugues, ubicadas a medio camino entre la capital catalana y la infraestructura aeroportuaria. Además, Rius ha insistido en que no hay una única razón que explique por qué los delitos bajan en Catalunya, pero suben en L'Hospitalet. "Es una ciudad muy compleja y hay muchos fenómenos que impactan", ha señalado. Entre ellos, el crecimiento poblacional que ha experimentado L'Hospitalet en la última década, la altísima densidad poblacional de la zona norte —la más alta de toda Europa—, el gran uso del espacio público por parte de los vecinos, la presencia de importantes nodos de transporte o los altos índices de vulnerabilidad de algunos barrios. Por ello, la policía catalana insiste también en la necesidad de implantar políticas más allá de la seguridad que den respuesta a las necesidades de la población.

Cobertura planificada

El plan Bastió se desarrolla en ejes comerciales, plazas, parques, transporte público y zonas de ocio de Collblanc-La Torrassa, Pubilla Cases, La Florida, plaza Europa, Santa Eulàlia y Bellvitge. Los agentes se despliegan de forma intensiva en la calle, con patrullas presenciales en puntos concretos, además de efectivos de paisano para atrapar a los cartistas. Se hace control de la movilidad por parte de la Guardia Urbana de los patinetes y hay efectivos de la Policía Nacional, que buscan delincuentes extranjeros que estén en situación irregular en España. También ayudan vigilantes de seguridad del metro.

Dispositivo Bastió en L'Hospitalet este viernes / Mossos

Junto con la previsión de multirreincidentes y atrapar a ladrones cada vez más jóvenes que la policía no tiene detectados, los Mossos también intensifican los accesos a puntos de receptación, los locales en los que se venden los objetos robados.

El subjefe de la Comisaría Superior Territorial de Mossos, el intendente Miquel Hueso, ha remarcado que el Bastió se trata de un dispositivo "intensivo" focalizado en las zonas más conflictivas de L'Hospitalet con capacidad para ir reajustando en función de las investigaciones que se abran. En este sentido, los Mossos han abierto 7 líneas de pesquisas contra multirreincidentes y han detenido a 28 personas, además de conseguir que algunos ingresen en prisión y otros tengan órdenes de alejamiento de algunos puntos.

Evitar peleas

Aunque el Bastió se centra en contener los robos violentos, por la inseguridad que genera en la población, ya que tanto la víctima como el autor son vecinos de L'Hospitalet, los agentes también tienen en su punto de mira los controles de armas blancas. En este sentido, Hueso ha remarcado que se trata de acabar con la presencia de cuchillos y navajas en la vía pública con cacheos preventivos, principalmente en parques en los que se concentran grupos de jóvenes, y en zonas de ocio. De esta forma se quiere evitar que las peleas finalicen con muertos o heridos graves. También se desplazarán a L'Hospitalet efectivos de orden público de Mossos, como unidades de ARRO o Brimo, para hacer estos controles.

El intendente Hueso ha señalado que el Bastió cuenta con unidades policiales especializadas de la Región Policial Metropolitana Sur, de Barcelona y de los servicios centrales de Mossos, como por ejemplo la unidad de drones que persigue a los sospechosos desde el aire o la unidad de motos que permiten evitar fugas de ladrones en patinete.

Los Mossos también destinarán efectivos al seguimiento de las víctimas para ayudarlas en las denuncias y después hacer seguimiento de su estado. Además, consideran que sus denuncias son clave para identificar a sospechosos, ya que muchos no están fichados.