Huelga de profesores
Llamamiento a la ciudadanía
Los Mossos buscan a Pedro Antonio, desparecido el 26 de mayo en Badalona
Los Mossos buscan a Julia, una chica de 17 años desaparecida en Barcelona desde hace una semana
Los Mossos d'Esquadra han publicado un aviso para recabar ayuda e información sobre el paradero de Pedro Antonio, vecino de Badalona que desapareció el pasado martes, 26 de mayo.
Se trata de un hombre de 41 años, y la policía catalana advierte que podría estar desorientado.
El martes, día en que se le perdió la pista, vestía una chaqueta de color verde oscuro, un pantalón de chándal largo de color también oscuro y una gorra negra.
Así, la policía llama a la colaboración ciudadana para encontrarlo y solicitan que quien lo haya podido ver o disponga de información sobre su paradero, contacte inmediatamente con el teléfono de emergencias 112.
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora
- Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
- Barcelona sorteará 316 pisos públicos de seis promociones hasta final de año, tres de ellas pendientes desde hace una década
- Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
- La huelga de docentes corta totalmente la Ronda Litoral en Barcelona y colapsa varios tramos de la AP-7
- Vecinos de los siete bloques de La Mina ocupados desde 2017 protestan en el vestíbulo de Drets Socials para exigir soluciones
- L'Hospitalet urge a la Generalitat más herramientas para cerrar bares conflictivos de ocio nocturno