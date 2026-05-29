Los Mossos buscan a Pedro Antonio, desparecido el 26 de mayo en Badalona

Los Mossos d'Esquadra han publicado un aviso para recabar ayuda e información sobre el paradero de Pedro Antonio, vecino de Badalona que desapareció el pasado martes, 26 de mayo.

Se trata de un hombre de 41 años, y la policía catalana advierte que podría estar desorientado.

El martes, día en que se le perdió la pista, vestía una chaqueta de color verde oscuro, un pantalón de chándal largo de color también oscuro y una gorra negra.

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Así, la policía llama a la colaboración ciudadana para encontrarlo y solicitan que quien lo haya podido ver o disponga de información sobre su paradero, contacte inmediatamente con el teléfono de emergencias 112.