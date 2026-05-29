Los Mossos accederán a la videovigilancia de Barcelona y la Guardia Urbana protegerá a las víctimas de violencia machista

En la pasada Junta de Seguridad de Barcelona, celebrada en febrero, los representantes del Ayuntamiento de Barcelona y del Departament d'Interior anunciaron que se trabajaba en la actualización del convenio de coordinación entre la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra en la ciudad que estaba vigente desde 2005. Este documento había quedado "ya no daba una respuesta plena a la evolución de la ciudad, al aumento de la complejidad de los fenómenos delictivos ni a las nuevas demandas sociales en materia de seguridad, convivencia y atención a las víctimas", según el consistorio.

El nuevo convenio ampliará el papel de la Guardia Urbana en el ámbito penal y mejorará la atención a las víctimas, especialmente en casos de violencia de género y doméstica. Además, los Mossos tendrán acceso al sistema de videovigilancia de la ciudad en cuestiones de seguridad, lo que reforzará más las tareas de prevención.

El pleno municipal ha aprobado este viernes, con los votos a favor del Gobierno municipal, Junts, BComú, ERC y PP, el nuevo acuerdo de colaboración entre la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra (CME). Además de incrementar la "coordinación institucional, operativa y tecnológica entre ambos cuerpos" para reforzar la seguridad en Barcelona, el convenio redistribuye las competencias policiales y garantiza la "evaluación sistemática de las actuaciones conjuntas", según el consistorio.

Más atribuciones

Una de las principales novedades del texto que se ha aprobado es la redistribución y ampliación de competencias, especialmente en lo que respecta al papel de la Guardia Urbana en el ámbito penal. La policía de la ciudad podrá recibir y tramitar denuncias de manera ordinaria en las Oficinas de Atención Ciudadana y se ampliarán sus funciones en el ámbito judicial para investigar delitos leves y menos graves, como robos o hurtos.

El acuerdo de 2005 era "mucho más restrictivo en cuanto a las funciones de policía judicial de la Guardia Urbana, y permite una respuesta más ágil y próxima a la ciudadanía". En este sentido, el nuevo convenio introduce cambios relevantes en la atención a las víctimas, especialmente en el ámbito de la violencia de género y la violencia doméstica.

Mientras que el protocolo firmado en el año 2022 entre el Ayuntamiento y el Departament de Interior permitía, por primera vez, que la Guardia Urbana recogiera denuncias relacionadas con la violencia de género en el ámbito de la pareja en este nuevo acuerdo se ampliarán las competencias del Servicio de Atención a la Víctima de la policía de Barcelona con un seguimiento de las denunciantes además de asumir medidas para su protección. La Guardia Urbana integrará este servicio de atención a las víctimas dentro de las unidades regionales de investigación especializadas de los Mossos d’Esquadra para dar una respuesta "integral" en beneficio de las denunciantes.

Bases de datos policiales

Los dos cuerpos compartirán información y el acceso mutuo a sistemas y bases de datos policiales, con todas las garantías legales y de protección de datos. El convenio también incorpora el uso compartido de tecnologías y sistemas de videovigilancia, permitiendo el acceso de los Mossos d’Esquadra a las cámaras municipales en situaciones de seguridad pública, emergencias o investigaciones, un aspecto que hasta ahora no estaba explicitado ni desarrollado.

El texto aprobado actualiza y consolida los órganos de coordinación, colaboración y participación, como la Junta Local de Seguridad, el Consejo de Seguridad Urbana y los consejos de prevención de los distritos. También se refuerza la Mesa de Coordinación Operativa, que se convierte en el espacio permanente de seguimiento y evaluación del funcionamiento del modelo, y la regulación detallada de la Sala Conjunta de Mando.

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Por eso se tiene en cuenta el traslado de esta Sala Conjunta de Mando desde el emplazamiento actual de la calle Lleida a una nueva sede en el parque de las Tres Xemeneies "mejorando las condiciones operativas y de integración de los equipos". Está previsto que este equipamiento abra sus puertas al inicio de la próxima legislatura municipal.