La investigación científica y el empleo tecnológico permiten a Barcelona recortar distancias con Madrid en innovación

Barcelona y su conurbación trabajan para afianzarse como el principal polo de innovación e investigación del sur de Europa. Grandes proyectos a 10, 15 o 20 años vista buscan generar un ecosistema más que propicio para reorientar, en parte, el modelo económico. El futuro Hospital Clínic en la Diagonal, el clúster biomédico de L’Hospitalet o el polo científico de la Ciutadella son algunos de los principales ejemplos. Mientras se cocinan estas apuestas, un estudio liderado por la Fundación COTEC y el ‘think tank’ de urbanismo Trecientosmil refleja cómo la Barcelona metropolitana ha mejorado en innovación desde 2022.

El área funcional de Madrid —incluye la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara y agrupa a unos 7,5 millones de habitantes— se mantiene como la región líder, pero el área de Barcelona —que integra la Gran Barcelona de los 5,5 millones de personas— ha recortado distancias en los últimos años y prácticamente empata con la capital española —Madrid tiene una nota de media sobre 10 de 8,84 y Barcelona de 8,83— en el Índice Local de la Innovación desarrollado por ambas entidades. Con datos de 2024, los últimos analizados, tan solo València, con un 8,35, se acerca a las dos principales ciudades de España.

Visualización del Índice Local de Innovación.

Aunque el grueso de la innovación viene del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, desde COTEC remarcan que buscan ampliar la mirada. Por ello, ponen también en el foco en innovación en el ámbito de educación o del sector público y, en este último apartado, avanzan que, de cara a futuras ediciones del estudio, buscan incluir en el índice una variable que mida la sensibilidad a la innovación de los contratos públicos. "Tenemos una metodología para intentar aproximar en qué medida la contratación pública de bienes y servicios incorpora el criterio de innovación, más allá del criterio del precio", explican.

Cinco ejes

Este índice, a través de cinco ejes temáticos —inversión, empresa, investigación, educación y empleo— evalúa la capacidad de cada una de las 59 regiones funcionales en las que COTEC y Trescientosmil dividen el territorio español para “generar y sostener un ecosistema de innovación dinámico”. El arquitecto Pablo Martínez, fundador de Trescientosmil, explica que para la división territorial han usado una metodología pionera.

Desde COTEC señalan que, a diferencia de otros sistemas de medición de innovación europeos, el suyo mide tanto la inversión de cada región y la vincula con los resultados que se obtienen. Así, mientras que en los análisis europeos la capacidad económica de cada región define en gran medida los resultados, en el estudio con Trescientosmil también se mide el resultado obtenido con esa inversión. De este modo, una zona que no invierta mucho pero logre buenos resultados cosechará una buena calificación.

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En el caso de Madrid y Barcelona, ambas invierten mucho y logran resultados, lo que las lleva a estar arriba de la lista. Con todo, en dos años, Barcelona ha pasado de la tercera posición española a la segunda y prácticamente ha alcanzado a la primera, Madrid.

Por qué crece Barcelona

Pese a que Barcelona saca al menos un notable de valoración en todas las categorías, las mejores notas las recibe en los apartados de empleo y tecnología —10, primera ciudad del 'ranking' empatada con Madrid— e investigación —9,37, segunda de la lista—. Es el apartado de investigación el que refleja una mayor diferencia entre Barcelona y Madrid: mientras la primera ha mantenido su posición respecto a 2022, la capital de España —con una nota media de 7,96— ha caído cuatro puestos y se ha relegado a la quinta plaza. En este ámbito se analizan, por ejemplo, la cantidad de solicitudes de patentes generadas, el número de artículos científicos publicados o la capacidad de captar presupuesto de programas de investigación.

Un informe reciente de la Cambra de Comerç y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ya destacaba que, entre 2020 y 2024, 23 nuevos polos empresariales vinculados al sector de la salud se han instalado en la capital calana y su conurbación con la consiguiente creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Otro informe publicado en febrero de este año, impulsado por Mobile World Capital Barcelona y ACCIÓ, también constató el crecimiento en los últimos años del sector tecnológico catalán, que ya ocupa a casi 40.100 profesionales, un 10% más que en 2024.

Además de mantener su estatus en empleo e investigación, Barcelona ha logrado escalar posiciones en el ámbito de empresa —que evalúa, por ejemplo, empresas y 'start-ups' calificadas como innovadoras en la compañía pública ENISA—, en el que sube tres lugares y se coloca segundo por detrás de Madrid, y de educación, donde pasa del undécimo puesto en 2022 al séptimo. Madrid también ha logrado subidas en los ámbitos de empresa y educación, pero, a su vez, ha sufrido caídas en materia de inversión e investigación.

Visualización sobre el empleo tecnológico en el área de Barcelona.

Más allá de las diferencias ente las dos principales ciudades españolas, desde Trescientosmil y COTEC hablan de un crecimiento generalizado a lo largo de España en materia de innovación. Un despegue que, considera Aleix Pons, Director de Economía y Finanzas de la Fundación COTEC, puede estar muy vinculado a la inyección que han supuesto los fondos europeos. “El 40% de los fondos han tenido como beneficiarios finales actuaciones vinculadas al I+D+I y digitalización. Tiene sentido que España y las comunidades autónomas hayan mejorado”, comenta. El reto ahora es que estas grandes inyecciones de capital no tendrán la misma continuidad y “no hay planes de contingencia para mantener proyectos con financiación propia”, advierte Pons. Señala también que ahora se deberá analizar qué parte de este ecosistema de innovación se pierde y qué parte se consolida.

“La esperanza es que las empresas se hayan acostumbrado y quieran seguir apostando por ello, teniendo en cuenta también la competitividad que hay en los mercados”, concluye el jefe de estudios de la Fundación COTEC.

El panorama catalán

El año pasado, el Ranking Regional Innovation Scoreboard (RIS 2025) que elabora la Comisión Europea ya señaló a Catalunya como una región fuertemente innovadora tras pasar de la posición 82 a la 72, del total de 241 territorios europeos analizados. Entonces, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, consideró que el reconocimiento europeo a la apuesta catalana en innovación suponía "un estímulo para seguir transformando el país con más ciencia, más transferencia y más talento".

Mientras que el RIS analiza las comunidades autónomas, el estudio de COTEC y Trescientosmil baja la escala para profundizar más en el cada área. Delimita así unas zonas que superan los límites administrativos y que funcionan de forma integrada desde el punto de vista de la movilidad. Estos perímetros sirve a los investigadores

Barcelona es la principal área catalana en innovación, pero en Catalunya también destacan las regiones de Girona y Lleida, que incluye parte de Aragón. Explica Pons que ambas son “áreas consolidadas” y que, como Barcelona, han logrado escalar posiciones en el ránking de innovación entre 2022 y 2024. Por su parte, Tarragona, pese a mejorar su puntuación, ha caído algunos puestos y los investigadores la definen como un “área atractiva”.