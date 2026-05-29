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Vuelve a Santa Susanna el festival neonazi Chaos in the Sun este viernes entre críticas y denuncias

El encuentro, que se celebra por cuarto año consecutivo en una finca del Maresme, reúne a bandas internacionales de extrema derecha

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Cartel del festival neonazi 'Chaos in the sun' 2026

Cartel del festival neonazi 'Chaos in the sun' 2026 / .

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Santa Susanna (El Maresme, Barcelona) vuelve a situarse en el mapa de la ultraderecha europea con una nueva edición del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebrará este viernes y sábado en una finca privada del municipio costero. Por cuarto año consecutivo, el encuentro se promociona en redes sociales como una cita internacional de carácter privado y acceso restringido, sin hacer pública la ubicación exacta, si bien ha trascendido ya en los medios que se realiza en una finca alquilada que hay a las afueras, junto a la C-32.

El cartel, difundido desde hace semanas en internet, reúne a grupos musicales procedentes principalmente del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Alemania y Francia, y ha generado debate en redes y también en el pleno del Ayuntamiento de Santa Susanna. La preocupación no es por la celebración de conciertos, sino por la consolidación de comunidades ultras internacionales y la normalización de discursos de odio.

Finca alquilada para la celebración del festival, en Santa Susanna

La CUP denuncia que no tiene permisos

En este contexto, la CUP ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra al considerar que el evento no dispone de los permisos municipales necesarios. Según el partido, la actividad vulnera la ley de espectáculos públicos y el propio Ayuntamiento de Santa Susanna habría reconocido que el espacio no cuenta con licencia de actividad ni autorización para acoger conciertos públicos.

La CUP también ha trasladado el caso a la Fiscalía por un posible enaltecimiento del fascismo y del franquismo durante el festival. En un comunicado, el partido acusa tanto al consistorio como al Govern de "inacción" y critica que las administraciones hayan permitido que el encuentro siga adelante sin exigir documentación obligatoria como seguros, planes de emergencia o controles de aforo. "Es una permisividad intolerable con los discursos de odio y la exaltación fascista", denuncian.

Con esta acción, la formación reclama una intervención inmediata para garantizar el cumplimiento de la normativa e impedir la celebración del festival, que está a pocas horas de comenzar.

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Por su parte, el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, de Junts, sostiene que el ayuntamiento no dispone de herramientas legales para impedir que unos particulares organicen un encuentro en una propiedad privada, siempre que no alteren la convivencia ni incumplan las ordenanzas municipales.

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