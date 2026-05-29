Fallece un motorista de 18 años atropellado en la C-31, en L'Hospitalet de Llobregat

El conductor de una motocicleta, un joven de 18 años de edad, falleció anoche atropellado en la C-31, a la altura del término municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), con lo que se elevan a 51 las víctimas mortales en las carreteras catalanas este 2026. El accidente viario se produjo poco antes de las 10 de la noche de ayer jueves, después de que la motocicleta y un turismo colisionaran.

Cuando los dos conductores se hallaban haciendo el parte del siniestro, un segundo vehículo atropelló al motorista, según informa este viernes el Servei Català de Trànsit (SCT). Debido a las heridas sufridas en el atropello, el motorista falleció poco antes de las doce de la noche en el Hospital de Bellvitge, al que había sido trasladado.

La víctima mortal de este siniestro viario es un joven de 18 años y vecino de L'Hospitalet de Llobregat.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de este accidente, ocurrido en el punto kilométrico 199 de la C-31, a las 21:50 horas. A raíz del mismo, los Mossos activaron tres patrullas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), varias ambulancias.