Patrimonio local
Una acción judicial de Ecologistes en Acció pide suspender unas obras en el gran pulmón verde de Badalona
La entidad ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para impedir la urbanización del parque de Can Solei i Ca l'Arnús, que implica la construcción de 55 viviendas en los terrenos de la antigua fábrica Covesa
Alianza vecinal contra la especulación en los jardines del banquero Arnús
El pasado 10 de abril, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Badalona aprobó el plan urbanístico del parque de Can Solei i Ca l'Arnús, el más grande en la trama urbana de la ciudad. Esta medida daba luz verde a la edificación de viviendas sobre el antiguo concesionario de Covesa, a la entrada del parque, en unos terrenos que son propiedad de Direxis-Tusgsal, la empresa con sede en Badalona que gestiona el servicio de autobuses urbanos en el Barcelonès Nord y buena parte del Nitbus en el Área Metropolitana de Barcelona. La aprobación del plan supuso la desestimación de las más de 100 alegaciones que particulares y entidades presentaron. En esta línea, la entidad Ecologistes en Acció ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo, con solicitud de medidas cautelares para suspender la eficacia del acuerdo y paralizar cualquier acto de ejecución material de las obras mientras se resuelve el procedimiento, alegando daños irreversibles al patrimonio cultural.
El parque de Can Solei i Ca l'Arnús es un jardín histórico de diez hectáreas de superficie, principal pulmón verde de la trama urbana de Badalona. El equipamiento está protegido como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) desde el 1984 y, actualmente, en procedimiento de declaración como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), incoado por la Generalitat el noviembre de 2025. Los ecologistas apuntan, en un comunicado, que la urbanización aprobada "destruye la entrada histórica por la calle San Bru y abre la puerta a la construcción de 55 viviendas en un espacio sometido al régimen provisional de protección equivalente al BCIN sin haber obtenido la autorización preceptiva del Departament de Cultura y sin que se haya aprobado nunca el Plan Especial de Protección de este jardín histórico, que la normativa exige desde hace más de cuarenta años".
La entidad confirma que el juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 16 de Barcelona ha admitido a trámite el recurso, y ha dado un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Badalona para enviar el expediente administrativo. Fuentes municipales consultadas por EL PERIÓDICO sostienen que "la Generalitat ya dijo que las naves [de la antigua Covesa] se encuentran fuera del parque". Asimismo, añaden que la entidad "está en su derecho" de acudir a la justicia, y que el Ayuntamiento "entiende que el proyecto de urbanización presentado por Direxis está dentro de la legalidad". De todas maneras, las mismas fuentes señalan que el gobierno municipal "respetará lo que diga la justicia".
Ecologistes en Acció señala que "la formalización de la demanda se presentará una vez el juzgado remita el expediente administrativo completo". Será entonces cuando la entidad "desplegará en profundidad los motivos de nulidad de pleno derecho en que se fundamenta el recurso". De manera paralela, la entidad también ha presentado alegaciones ante la Generalitat por el procedimiento de declaración BCIN antes mencionado. El motivo, "garantizar que la delimitación final incluya todo el ámbito del parque y no relegue ninguna zona a la categoría menor de en torno a protección".
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