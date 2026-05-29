Los Mossos buscan a Julia, una chica de 17 años desaparecida en Barcelona desde hace una semana

La desaparición de Julia, una chica de 17 años a la que en su entorno conocen como "Lili" o "Lilyth", tiene en vilo a su familia y entorno en Barcelona. Hace ya una semana que no se sabe nada de ella, y sus allegados mantienen activa la búsqueda desde que se le perdió la pista. Los Mossos d’Esquadra han confirmado a este diario que hay una investigación abierta para tratar de dar con su paradero.

Según fuentes cercanas, la menor mide 1,67 metros, es de complexión normal, tiene el pelo y los ojos castaños y suele vestir con un estilo alternativo y con maquillaje. La última vez que la vieron llevaba un vestido azul y una mochila negra.

Las mismas fuentes apuntan que su salida de casa se produjo el pasado viernes 22. En principio, como solía ser habitual, su familia esperaba tener noticias suyas el domingo, pero no fue así. A esto se suma que recientemente Julia habría perdido el teléfono móvil, lo que complica cualquier intento de comunicación.

Pistas e hipótesis del entorno

Desde el entorno familiar señalan que el pasado miércoles 27 habría sido vista en la zona del MACBA, en el Raval. A partir de ahí, siempre según estos testimonios, se baraja la posibilidad de que la menor pudiera encontrarse en zonas de este barrio vinculadas al consumo y venta de drogas, como narcopisos, o bien en asentamientos de Montjuïc. Las mismas fuentes también apuntan a la hipótesis de que pudiera haber estado con un hombre que se dedica al tráfico de drogas, que presuntamente se acercaría a chicas jóvenes ofreciéndoles sustancias. La familia asegura haber recibido informaciones en esa línea, aunque todo ello se maneja como parte de las pistas que están intentando seguir para dar con ella.

Asimismo, el entorno no descarta que Julia pudiera encontrarse en algún evento de los que ya frecuentaba en ocasiones anteriores, como raves autogestionadas u otros encuentros alternativos.

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Mientras tanto, el entorno familiar y vecinos se han volcado con su búsqueda, y han creado un canal de difusión por WhatsApp para compartir las últimas informaciones y pistas. También se están formando grupos vecinales que realizan batidas por distintas zonas de la capital catalana con la esperanza de encontrarla.