Proyecto reactivado
Barcelona desbloquea el nuevo centro de acogida de animales de Montcada tras el aval del TSJC: abrirá en 2030
El equipamiento sustituirá al actual CAACB de l'Arrabassada y tendrá capacidad para acoger a 350 perros y 150 gatos
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El Ayuntamiento de Barcelona reanudará el proyecto del nuevo Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAAB) en Montcada i Reixac (Vallès Occidental), con la previsión de que esté en funcionamiento en 2030.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha manifestado la satisfacción del consistorio por poder reactivar el proyecto después de que el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) haya dado la razón al ayuntamiento y desestimado el recurso interpuesto contra la aprobación definitiva del Plan Especial Urbanístico del nuevo CAACB, y el Tribunal Supremo haya inadmitido el posterior recurso de casación.
“Las sentencias han constatado lo que ya sabíamos: que el proyecto estaba bien hecho, de acuerdo con la legalidad, como no puede ser de otra forma”; “ahora hay que reanudar el proyecto lo antes posible”, ha destacado Bonet, que ha lamentado “el tiempo perdido”.
El nuevo CAAB es fruto de un convenio urbanístico firmado en 2014 entre los ayuntamientos de Barcelona y Montcada i Reixac, y deberá sustituir al actual, construido en 1972 en la carretera de la Arrabassada, y dar servicio a la población de ambos municipios.
El centro se construirá en un espacio cerrado de unas 2,6 hectáreas en una finca ubicada cerca del cementerio de Collserola, dentro del término municipal de Montcada i Reixac, y tendrá capacidad para acoger a 350 perros y alrededor de 150 gatos.
El gobierno municipal de Barcelona prevé actualizar, auditar y aprobar de nuevo el proyecto del nuevo CAAC, en el pleno, y licitar de nuevo las obras y los contratos asociados en un plazo aproximado de un año; ejecutar las obras en otros dos, e implantarlo en seis meses más. Así, la previsión de apertura es para el año 2030.
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