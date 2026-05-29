Del beneficio del Clínic en L'Hospitalet a la reindustrialización del Besòs: las áreas de futura innovación en la Barcelona metropolitana

El del impulso y consolidación de nuevas centralidades metropolitanas se ha convertido en los últimos años en uno de los mantras de alcaldes y alcaldesas de las ciudades del entorno de Barcelona. Proyectos como el Biopol de L'Hospitalet de Llobregat, el Catalunya Media City en Sant Adrià de Besòs o el nuevo Campus del Clínic entre Esplugues de Llobregat y Barcelona beben de una misma inspiración: apostar por un modelo de metrópolis policéntrica que sirva para descongestionar la capital y transformar áreas de proyección económica que, con el paso del tiempo, han ido quedando obsoletas y perdiendo competitividad. El vehículo de que disponen las administraciones para estructurar esta idea es el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), aprobado inicialmente (por segunda ocasión) en el Consell Metropolità del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el pasado mes de febrero.

Esta hoja de ruta de la metrópolis del futuro deberá dar por fin carpetazo al Pla General Metropolità, vigente desde 1976. En estos 50 años, el esquema productivo de la ciudad y su conurbación ha evolucionado, de manera que el PDU del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) busca implantar un nuevo modelo urbanístico que se adapte a los retos de futuro, entre los que se encuentra la transformación económica a través de la innovación. En este tiempo, los históricos polígonos manufactureros se han ido degradando y han perdido funcionalidad. En este sentido, el PDUM propone un modelo más mixto y cohesionador, que redirija la tendencia a volcarse en los servicios relacionados con el turismo y aporte valor añadido.

Mapa del área metropolitana de Barcelona que muestra los ESPACIOS DE PROYECTO METROPOLITANO que se recogen el en PDUM.

Así, el PDU del AMB propone hasta 16 'espacios de proyecto metropolitano' (EPM), ámbitos conformados habitualmente por más de un municipio y que abarcan zonas de influencia que deberán ser interconectadas por las denominadas avenidas metropolitanas, ejes viales estratégicos que buscan vertebrar el territorio urbano supramunicipal. Así, por ejemplo, para el EPM 'Porta Garraf' (que comprende los municipios de Castelldefels y de Gavà) el PDUM propone transformar la C-31 y abrirla a la playa para mejorar la integración de la autovía, pero también para reintroducir la denominada economía azul.

Espacios de proyección metropolitana

Para el EPM 'Delta Gran Via' (que implica los municipios de Sant Boi, L'Hospitalet y el Prat), el PDU metropolitano se fija en que pese a que los polígonos de la zona dan trabajo a más de 1.000 personas, en ellos "la presencia de espacios con aptitud para acoger actividad innovadora es escaso". Así, la propuesta del Plan en este ámbito recae en el refuerzo con actividades de I+D y señala que su conexión con la futura avenida de la Gran Via metropolitana "dirigen los planteamientos del ámbito de oportunidad hacia un barrio mixto, con una actividad económica en la continuidad programática del Biopol de L'Hospitalet". Concretamente, el PDUM propone que el Prat Nord "acoja empresas auxiliares de biotecnología, logística hospitalaria y laboratorios especializados", lo que ayudaría a consolidar un "corredor económico y tecnológico supramunicipal".

Vista aérea de la zona urbana de Cornellà de Llobregat, con L'Hospitalet y Barcelona al fondo / Guillem Urbà Gomà

Remontando el Llobregat, a la altura de Sant Boi, el PDUM propone la consolidación de un gran equipamiento sanitario, asistencial y de investigación. El EPM 'Cruïlla Sant Boi' contempla aprovechar las posibles sinergias con el Campus Docent del Hospital Sant Joan de Déu, adscrito a la Universitat de Barcelona (UB); la creación de un 'Ateneu metropolità' que se convierta en un "nuevo polo cultural dedicado a las artes escénicas", y que sirva para inserir en el casco urbano edificios y equipamientos que conviertan al municipio en un "clúster cultural". Para el EPM 'Cornisa Verda', en Cornellà y L'Hospitalet, el PDU del AMB propone que la actividad económica de los polígonos de Almeda y Femades, por su cercanía con la Zona Franca, pueda "impulsar un clúster de fabricación de componentes para la movilidad sostenible".

En su búsqueda de la interconexión entre los diferentes polos del modelo policéntrico metropolitano que propone, el PDUM contempla que el hospitalense polígono de la Carretera del Mig se pueda ver beneficiado del futuro Campus Clínic de la Diagonal y el futuro clúster biomédico que nacerá en su entorno, proyectos recogidos en el EPM 'Diagonal Ponent'. "La posición del Hospital redibujará el mapa sanitario y asistencial, sirviéndose de la alta accesibilidad que proporcionan las avenidas metropolitanas" y del resto de servicios de transporte público. En este sentido, el plan apunta a la necesidad de evaluar el efecto del Campus sobre la actividad económica ubicada en los polígonos de la Fontsanta, Montesa y La Plana (en Esplugues), así como el "futuro mixto" de Can Rigal (en L'Hospitalet), que consolidará el papel del espluguense barrio de Finestrelles, "como una nueva centralidad comercial, residencial y de servicios".

Polígono Industrial en Cerdanyola del Vallès, con la zona urbana en segundo plano. / Zowy Voeten

El ámbito del Vallès

En Sant Cugat, el PDUM destaca la importancia del Hospital General de Catalunya como "polo económico y de innovación en la región". Para consolidarlo, se plantea la necesidad de rediseñar el sector terciario en el ámbito hacia modelos más híbridos, la mejora del transporte público y la movilidad activa, así como la creación de dos intercambiadores ferroviarios. Para la zona del Vallès en general (que implica a Badia, Barberà, Ripollet y Cerdanyola), el documento pone sobre la mesa lo obsoleto de las infraestructuras de los polígonos de Cerdanyola y Barberà y su poca interacción con la próxima Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o con el Parc de l'Alba de Cerdanyola. Por ello, el documento propone consolidar y mejorar ambos equipamientos, y aprovechar esta proximidad para impulsar sinergias entre el ámbito docente y el empresarial.

Recreación del futuro parque litoral de las Tres Xemeneies del Besòs, en la desembocadura del río y el futuro Catalunya Media City de las Tres Xemeneies en primer plano. / Generalitat de Catalunya

Besòs y norte metropolitano

En el tramo bajo del río Besòs. el PDUM explora la manera de reindustrializar los polígonos del Bon Pastor, Montsolís y Torrent de l'Estadella. Son áreas cuyas infraestructuras están obsoletas, lo que "dificulta su integración en la trama urbana". Tampoco ayuda su "limitada diversificación empresarial", una "escasa presencia de tecnologías avanzadas o de industrias creativas" o la "falta de una estrategia común", que imposibilita la creación de sinergias entre los tres polígonos. Siguiendo el curso del Besòs, los polígonos de Montsolís, la Verneda y el Sot adolecen problemas similares a los antes mencionados. En este sector, "las oportunidades de futuro pasan por el aprovechamiento del proyecto Catalunya Media City" en las Tres Xemeneies del Besòs, que transformará 22.600 metros cuadrados en un hub audiovisual y digital de referencia con una inversión de más de 70 millones de euros. Un ecosistema de innovación que "puede generar una atracción directa de empresas creativas y digitales" hacia la zona.