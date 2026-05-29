La Torre Glòries se iluminará recreando la Torre de Jesús durante la visita del Papa a Barcelona

La Torre Glòries es un mirador privilegiado de Barcelona y atesora una vista excepcional de la Sagrada Família. Coincidiendo con el viaje de León XIV a la capital catalana, el rascacielos se iluminará durante la visita del Papa con una imagen inédita, recreando la figura de la Torre de Jesús en su cristalera exterior. Ocurrirá durante las noches del 8, el 9 y el 10 de junio, para celebrar la presencia del pontífice en la capital catalana para bendecir la atalaya que corona la basílica de Antoni Gaudí, la más alta entre todos los templos cristianos.

Además, sobre la fachada de la Torre Glòries se proyectará el lema 'Alça la mirada', bajo el que se engloban los actos del Papa en Barcelona. Los responsables del mirador de la Torre Glòries dicen que, de ese modo, se establecerá "un diálogo simbólico con la Sagrada Família" y el rascacielos.

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Aparte, el mirador acogerá un acto de adoración nocturna a 125 metros de altura durante la madrugada del 10 de junio, cuando se cumplirá el centenario de la muerte de Gaudí y se consagrará la Torre de Jesús. Los responsables de la Torre Glòries afirman que será "una experiencia excepcional que permitirá acompañar espiritualmente la visita papal desde uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad".