La visita del Papa coincidirá con la selectividad en Barcelona: "Pedimos a los estudiantes que se desplacen con antelación"

La Generalitat de Catalunya ha recomendado este viernes a los estudiantes que se examinarán de la selectividad en Barcelona que planifiquen sus trayectos con suficiente antelación, dado que las pruebas coinciden con los días de visita del Papa. Algo más de 45.800 estudiantes se han matriculado en Catalunya en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), de los que 34.606 son de la provincia de Barcelona.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicado este viernes los detalles de estas pruebas, que tendrán lugar el 9, 10 y 11 de junio, precisamente los mismos días en que el pontífice estará en Barcelona. La consellera ha pedido "tranquilidad" ante esta coincidencia y los problemas de movilidad que podría acarrear. Eso sí, ha instado a los estudiantes a tener en cuenta esta circunstancia a la hora de planificar sus trayectos.

"Solo pedimos que los días 9 y 10 todo el mundo que tenga que movilizarse en Barcelona lo haga con antelación", ha dicho. En todo caso, la consellera ha destacado que "hay una coordinación muy buena" con el Departamento d'Interior.

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Montserrat ha recordado que, "en los grandes eventos del Papa, los estudiantes estarán ya dentro de las aulas o habrán acabado ya". "No hay coincidencia de horarios en la entrada o salida", ha remarcado. Además, ha destacado que la mayoría de los estudiantes que se examinan de selectividad lo hacen en Barcelona en las facultades de la avenida Diagonal, que está lejos de las zonas que visitará el papa.