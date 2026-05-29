Diez nuevas ‘stolpersteine’ recuerdan a dos barcelonesas exterminadas en Auschwitz y otras ocho víctimas del nazismo

Barcelona amplía la lista de hombres y mujeres que nacieron o vivieron en la ciudad a los que rinde un tributo permanente porque sufrieron los horrores del nazismo en carne propia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el pasado martes y hasta el próximo 8 de junio, la ciudad está instalando 10 ‘stolpersteine’, en unos actos de reparación y memoria histórica en que estudiantes de institutos de la ciudad se involucran cada curso y que se suman al medio centenar de esos adoquines ya existentes en calles de la capital catalana.

Las baldosas están expandidas por Europa -hay más de 70.000 por todo el continente- y se gravan con el nombre y la filiación básica de deportados, asesinados y otras víctimas del régimen de Adolf Hitler. Se ponen habitualmente frente a la última vivienda en la que la persona homenajeada residió antes de ser apresado. Con la nueva remesa de losas dedicadas a barceloneses se honra la memoria de dos mujeres que fueron asesinadas en el campo de exterminio de Auschwitz, epicentro de las atrocidades del Tercer Reich alemán.

Olga Oro Berkmann y Maronna Fidi son las dos barcelonesas a las que se recordará a partir de ahora con sendas placas en la capital. La ‘stolpersteine’ de Oro Berkmann se descubrirá el 4 de junio a las 12:30 horas frente al número 96 de la calle Entença, donde vivió. Nacida en Barcelona en 1918 y de origen judío, fue deportada con su hijo desde Francia a Polonia en 1943. Ambos fueron asesinados en Auschwitz dos días después de llegar al presidio donde el nazismo puso en práctica la solución final contra el pueblo hebreo. El Holocausto segó la vida a seis millones de judíos.

En el mismo campo falleció Maronna Fidi, una joven gitana. Al igual que Oro Berkmann, nació en Barcelona en 1918. Detenida en los Países Bajos, fue deportada y se cree que acabó cautiva en Auschwitz. Fidi habría muerto en las cámaras de gas en agosto de 1944. En aquel mes, en una sola noche, la SS liquidaron el asentamiento romaní del campo gaseando a más de 3.000 menores, mujeres y hombres, pocos meses después de que los presos gitanos protagonizaran una revuelta heroica dentro de Auschwitz, en la que plantaron resistencia con piedras, tubos de hierro y armas improvisadas a sus carceleros cuando iban a ejecutarlos. Se estima que el genocidio gitano, el ‘Porrajmos’, arrebató la vida a medio millón de personas.

Nombres para el recuerdo

Durante esta semana, se han colocado tres ‘stolpersteine’ en Barcelona. El martes se inauguró la dedicada a Josep Llopart Sola, asesinado en 1941 en Gusen, subcampo de Mauthausen, donde 4.427 republicanos exiliados tras la Guerra Civil murieron por el hambre, las enfermedades, los trabajos forzados y las torturas.

El mismo día se descubrió la placa de Honorato Cortés Quiles. Pasó más de cuatro años en Mauthausen y fue liberado cuando las tropas de Estados Unidos entraron en el campo de concentración situado en Austria el 5 de mayo. Por desgracia, no pudo salvar la vida y falleció 13 días después. Las graves secuelas del presidio acortaron la vida de muchos supervivientes.

Este jueves se colocó otra baldosa, en memoria de Domingo Blázquez Pascual, que murió en Gusen con tan solo 20 años. La losa con su nombre está en la calle Víctor Colomer, a la altura del parque de Antoni Santiburcio.

El resto de las nuevas ‘stolpersteine’ se plantarán a partir del próximo lunes. El 1 de junio, se instalarán los adoquines que rememorarán a Sadurní Puyó Martínez, en el número 252 de la calle Pere IV, y a Jaume Álvarez Navarro, en el 356 de Travessera de Gràcia. Ambos fueron liberados en Mauthausen.

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El 3 de junio se inaugurará el azulejo de Fernando Royo Nuez, asesinado en Gusen y con placa en el 213 de la calle Dos de Maig. El día 4 se estrenará la placa en el 370 de Rosselló que evocará a Martí Esparabé González, también muerto en el subcampo. La última ‘stolpersteine’ de esta nueva tanda se descubrirá el 8 de junio en el número 19 de la calle Aurora e invocará a José Martínez López, asesinado en Mauthausen.