Barcelona acogerá cuatro competiciones de vela en julio y exhibiciones náuticas por la salida del Tour

La Fundación Barcelona Capital Náutica ha presentado este viernes el calendario de actividades de vela del próximo julio en aguas de la capital catalana, en el que destaca la disputa de cuatro competiciones. Son la Puig Vela Clàssica, la II Regata Costanera-Memorial Agustí Gómez Rahola, la SoloMed y el Campeonato de Europa de J/70.

La Regata Costanera-Memorial Agustí Gómez Rahola se disputará el 4 y 5 de julio, la Puig Vela Clàssica se celebrará del 8 al 11 de julio, la SoloMed será del 12 al 26 de julio y el Campeonato de Europa de J/70, del 20 al 26 de julio. El Campeonato de Europa de J/70 contará con 100 barcos, mientras que los organizadores de la Puig Vela Clàssica confían en batir su récord de participación con 50 embarcaciones.

Además de actividades de base y casales de vela para acercar este deporte a un público infantil, juvenil y familiar, la náutica también saludará la salida del Tour de Francia en Barcelona. Se programan sesiones para dar visibilidad a la vela en el marco de las etapas de la ronda ciclista, en aguas de la ciudad el 4 de julio y en la costa del Garraf el día 5, aprovechando que el mar será el telón de fondo durante parte de las dos primeras etapas del Tour.

La presentación de este calendario de actividades se ha celebrado este viernes en la sede de Barcelona Ciutat Nàutica. Ha contado con la participación de la gerente del Institut Barcelona Esports, Susana Closa, quien ha definido el mar de la ciudad como un "pabellón azul" para "la promoción de actividades deportivas durante todo el año".

Conectar con la ciudadanía

Por su parte, el vicepresidente primero de la Federación Catalana de Vela, Sergi Cadenas, ha valorado que la capital catalana es "un pulmón y un altavoz muy importante para acoger regatas internacionales". El director del Port Vell de Barcelona, David Pino, ha incidido en el valor de organizar "actividades que conectan con la ciudadanía para que la gente conozca y disfrute del mar".

La directora del Port Olímpic de Barcelona, Olga Cerezo, ha dicho que el deporte náutico es "un eje estratégico en la transformación del puerto". El presidente del Reial Club Marítim de Barcelona, Alberto Díaz, ha subrayado la importancia de promover el deporte náutico entre los niños y jóvenes para "promocionar el futuro de la vela catalana", una disciplina que "forma parte de la historia y la cultura de la ciudad", ha expuesto.

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Por último, el director general de Barcelona Capital Nàutica, Laureà Fanega, ha expresado el deseo de "enseñar al mundo que Barcelona es una ciudad de mar", pues quince federaciones lo usan "como instalación deportiva". Ha tildado de "incongruencia" que "en Barcelona sean más los niños que esquían que los que navegan".