Barcelona se compromete a limitar la entrada de turistas a los búnkers del Turó de la Rovira

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno municipal de este viernes una proposición de ERC que aboga por “implantar un sistema de regulación de acceso a las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira, con el objetivo de limitar el acceso a los turistas”. La cima de la colina, donde se hallan los restos de los antiguos búnkers del Carmel, es desde hace años un mirador frecuentado por una multitud de turistas; una vez que se echa el cierre a las 19:30 horas, hay quienes saltan la valla, invaden el recinto histórico y es punto frecuente de botellón.

Los republicanos han sumado el respaldo del PSC y Barcelona en Comú a su propuesta, mientras que Junts y el PP se han abstenido y Vox se ha opuesto. El gobierno socialista del alcalde Jaume Collboni ha respaldado la reclamación tras acordar una modificación del texto con ERC, que ha aceptado suprimir la mención a “priorizar el acceso a los residentes de Barcelona” mediante mecanismos de reserva. La propuesta ratificada dice aspirar a medidas que se materialicen “reduciendo los episodios de masificación, haciendo compatible el uso sostenible del espacio con el derecho al descanso, la convivencia y la calidad de vida” de los vecinos.

Queda por saber cómo el consistorio regulará la entrada al Turó de la Rovira para tratar de minimizar la sobreocupación del emplazamiento histórico desde el que se divisa Barcelona y el consumo de alcohol en grupo, que causa molestias en viviendas próximas. El ejecutivo municipal ha anticipado que estudiará “todas las herramientas para reducir la presión sobre el espacio y la vecindad”, ha expresado la concejala de Horta-Guinardó, Sara Belbeida. “Lo haremos con rigor, viabilidad jurídica, técnica, operativa, organizativa y sin asumir de entrada una fórmula cerrada”, ha delimitado la edila.

“No queremos una situación de turismo descontrolada, no queremos caer en la economía del 'selfie'”, ha esgrimido la presidenta del grupo de ERC, Elisenda Alamany. “Es necesario un plan y determinación para actuar”, ha postulado la republicana, que ha instado a “gobernar el turismo y recuperar el control de la ciudad”.

Alamany ha remarcado que “hace años que los vecinos denuncian incivismo, episodios desagradables con turistas que entran en sus casas y la suciedad”. “Hace mucho que se vive una situación descontrolada y es necesario recuperar el control del espacio, evitar la saturación turística y que no sea incompatible con la vida de los vecinos”, ha proseguido la dirigente republicana, que ha pedido “gestión del problema”.

Refuerzo de la valla

Belbeida ha reconocido que una medida necesaria es reformar el cercado que rodea los búnkers del Carmel, fácil de saltar en ciertos puntos para invadir el recinto. “En los últimos días hemos hecho una visita con los vecinos para detectar puntos frágiles del cierre que es necesario reforzar”, ha admitido.

La concejala ha recordado que el próximo mes se constituirá el grupo de trabajo que reunirá al ayuntamiento y representantes de los vecinos para acordar cambios de cara a “continuar avanzando para reducir la masificación, ordenar usos y proteger el descanso y la convivencia”. “Este ha de ser el espacio de trabajo donde abordar la regulación de accesos, el cumplimiento de horarios, el refuerzo del cierre, la gestió de los usos, la convivencia y la preservación patrimonial y natural”, ha defendido.

Belbeida ha comentado que este mayo se ha destinado un vigilante de tráfico más en los puntos donde se impide que vehículos de no residentes suban a las inmediaciones de la cima del Turó de la Rovira. También ha apelado a que “el derecho al descanso, a la convivencia y la calidad de vida de los vecinos del Carmel y Can Baró es el primer criterio que ha de guiar cualquier decisión” sobre la colina.

La fiesta del Tour

Durante el pleno, Collboni ha admitido un "error" al haber calificado el programa de actos en torno a la salida del Tour de Francia desde Barcelona como Fiesta Mayor, equiparándolo con los festejos de Santa Eulàlia y la Mercè. El gobierno municipal dio marcha atrás días atrás, al rebautizar los eventos como la "fiesta del Tour". El alcalde ha dicho que así se ha decidido tras hablar con el consejo de fiestas mayores de Barcelona.

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Por otro lado, el ayuntamiento ha aceptado un ruego de ERC para promover un acto de homenaje a Josep Sunyol, el presidente del Barça y diputado de ERC fusilado por los franquistas en la sierra de Guadarrama (Madrid) en 1936, a principios de la Guerra Civil. La propuesta de los republicanos es que el consistorio colabore con el Barcelona para rendir tributo al dirigente ejecutado. Será en el marco de la conmemoración del 90 aniversario del inicio del conflicto, para el que el gobierno municipal ha explicado que prevé otros actos de recuerdo a las víctimas del franquismo y los defensores de los valores democráticos.