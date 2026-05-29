Alumnos de una escuela de Barcelona crean una ruta al castillo de Torre Baró para invidentes

Alumnos de la escuela de arte y diseño Deià de Barcelona han creado el proyecto 'Acostem Torre Baró', una ruta concebida por para facilitar que personas ciegas puedan recorrer el trayecto entre la parada de metro de Canyelles y la parada de bus del castillo de Torre Baró, en el parque natural de Collserola. El ayuntamiento, que ha inaugurado el recorrido este viernes, ha explicado que se han colocado tres plafones explicativos con información en braille, planos en relieve y códigos QR que dan acceso a la web con indicaciones para invidentes sobre el itinerario e información de Canyelles, el parque de Collserola y el castillo de Torre Baró.

El proyecto quiere facilitar la accesibilidad y la autonomía de personas con ceguera. Además, forma parte del programa de la capitalidad mundial de la arquitectura, de la que Barcelona es sede este 2026. 'Acostem Torre Baró' ofrece recursos físicos o digitales a personas ciegas o con escasa visión para cubrir el recorrido hasta el castillo, que corona el barrio y es un símbolo de Nou Barris.

Los plafones instalados contienen textos escritos en tinta y braille, planos táctiles y visuales del recorrido, ilustraciones sobre fauna y flora de la zona y una representación táctil de lo que se puede observar desde uno de los miradores del castillo de Torre Baró. Alumnos de la escuela Deià -situada en el barrio de Canyelles- son los autores del diseño de los paneles informativos, la web y las propuestas interactivas de la propuesta.

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La ruta es gratuita y es accesible también para personas con movilidad reducida. El distrito de Nou Barris, el Consorcio del Parque Natural de Collserola y Transports Metropolitans de Barcelona han colaborado en el proyecto.