Más espacios frescos
Barcelona duplica los juegos de agua en la calle para combatir el calor del verano
El ayuntamiento incorpora nueve nuevas zonas más y amplía sus horarios
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El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la puesta en marcha de nueve espacios con juegos de agua adicionales en la ciudad para mitigar las altas temperaturas de junio a septiembre, lo que supone duplicar la cantidad de estos espacios respecto al año anterior. El consistorio ha informado de ello este viernes, en pleno episodio de temperaturas inusualmente altas para mayo.
Como novedad, este año se ampliarán los horarios de los juegos de agua de 10:00 a 20:00 horas, sin interrupciones al mediodía, como había en 2025.
"Sabemos que al mediodía no es bueno estar a pleno sol, pero si hay algún niño que está bajo el sol en ese momento, es importante que tenga un juego de agua disponible", ha argumentado en declaraciones a la prensa la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.
Los nuevos juegos se localizarán en los entornos de la plaza Carme Simó, la avenida Mistral, la plaza de Joan Pelegrí, los Jardins de Justa Freire, el parque Joan Reventós, la plaza Harry Walker, los Jardins dels Baix Guinardó, el parque de Antoni Santiburcio y la plaza de Lolita Torrentó.
"Aparte de servir para que los niños se refresquen, también fomentan la actividad física y generan vida de barrio", ha defendido Bonet, que ha recordado la buena acogida que tuvieron los juegos el año pasado.
Los puntos previamente existentes ya están en marcha y los nuevos se activarán progresivamente antes de que finalice el mes de junio, ha confirmado.
Respecto a los incidentes que se dieron el año pasado con la lámina de agua en la plaza de Glòries, ahora sin agua, la primera teniente de alcalde ha pedido "no confundir las fuentes ornamentales con una piscina", pues no están pensadas para jugar.
En el marco del Pla Calor, el ayuntamiento también planea sumar otros cinco espacios con juegos de agua en 2027: dos donde se encuentran ahora las fuentes de la Gran Via; dos en el barrio de Ciutat Vella; uno en el barrio de la Barceloneta; uno en el barrio de Sant Pere y otro en el distrito de Nou Barris.
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