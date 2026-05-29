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Inversión de 5 millones en la ciudad

Albiol acuerda con Caprabo la contratación de vecinos de Badalona en los dos supermercados que la empresa abrirá en la ciudad

Se prevé que los nuevos establecimientos empleen a unas 60 personas

Caprabo supera su propia previsión de aperturas y estrena 16 tiendas en 2025

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, junto al director general de Caprabo, Edorta Juaristi, tras la firma del acuerdo que permitirá emplear badaloneses en los nuevos supermercados de la compañía en la ciudad

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, junto al director general de Caprabo, Edorta Juaristi, tras la firma del acuerdo que permitirá emplear badaloneses en los nuevos supermercados de la compañía en la ciudad / AJUNTAMENT DE BADALONA

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
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Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Badalona y la empresa Caprabo posibilitará la contratación de unos 60 badaloneses para trabajar en los dos supermercados que la compañía tiene previsto abrir en la ciudad. El acuerdo de colaboración ha sido ratificado este viernes por la mañana por el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y por el director general de Caprabo, Edorta Juaristi, según explica el consistorio en un comunicado. El alcalde se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado, y ha señalado que la incorporación de vecinos badaloneses a la empresa "ofrece respuestas a las necesidades de ocupación de la ciudad".

Así, la empresa comunicará al Ayuntamiento las ofertas de los puestos de trabajo que necesita cubrir y el consistorio, mediante el Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO), se encargará de la preselección y propuesta de los candidatos inscritos en las ofertas que se ajusten a los perfiles profesionales demandados por la empresa. Posteriormente, Caprabo recibirá la propuesta de candidatos preseleccionados y comunicará al Ayuntamiento los resultados del proceso de selección.

El consistorio detalla que, a lo largo de 2026, Caprabo tiene prevista una inversión de cinco millones de euros en Badalona, con la apertura de tres supermercados, dos propios y uno franquiciado, que suman más de 2.600 metros cuadrados de superficie comercial. Albiol

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"Desde el Ayuntamiento celebramos que Badalona reciba inversiones importantes como esta, que generan actividad económica, ocupación y oportunidades", ha añadido el alcalde Albiol. Por su parte, Edorta Juaristi ha indicado que Badalona será "la población con más inversión en expansión para la compañía durante el ejercicio en curso, solo por detrás de Barcelona". "El desarrollo de la ciudad, las nuevas zonas y la colaboración de los equipos del Ayuntamiento han sido clave para hacer este salto tan relevante", ha declarado el director general de Caprabo.

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