Los trabajadores de Nissan protestan contra el ERE frente a las oficinas de la automovilística en L'Hospitalet y cortan la Granvia

Unos 300 trabajadores de Nissan protestaron este miércoles 27 de mayo contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) frente a las oficinas de la automovilística y cortaron el lateral de la Granvia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) durante más de tres cuartos de hora.

Los empleados colgaron carteles y camisetas a las puertas de la sede de Nissan Motor España (NMESA) donde se leía 'Nissan nos engaña. 211 familias en la calle. No al ERE' y gritaron consignas como 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra'. Los sindicatos se manifestaron después de una nueva reunión en el Departament d'Empresa i Treball y mantienen el rechazo frontal al ERE que prevé despedir a 211 trabajadores de los tres centros de la automovilística en Catalunya, el 37% de la plantilla, con una movilización.

Aparte de trabajadores de Nissan, a la movilización acudieron también prejubilados y antiguos empleados de la compañía, que cerró sus principales fábricas en Catalunya en el 2021. Cinco años después, la compañía profundiza en la salida industrial de Catalunya con un nuevo recorte de plantilla, que castiga especialmente a la planta de repuestos de El Prat (con 110 trabajadores, el 90% de la plantilla), pero también al centro técnico NTC (86 despidos) y al de áreas funcionales (15 afectados).

Los trabajadores protestaron contra un expediente que no está motivado por "unos resultados financieros negativos", sino por una reestructuración global y denunciaron que la automovilística quiere trasladar la actividad del centro de repuestos a Países Bajos y el trabajo de ingeniería y el resto de áreas de apoyo a la India. Y es que, una vez aplicado el expediente, el centro de repuestos quedaría con sólo 11 trabajadores y con la actividad logística parada, lo que lleva a los sindicatos a decir que comporta el “cierre encubierto” del centro, que es uno de los dos almacenes principales que la empresa nipona tiene en Europa, aparte del de Holanda.

"Ya llevan meses trasladando carga de trabajo a Holanda y ahora nos argumentan que no hay trabajo suficiente. Cómo tiene que haberlo si lo está sacando", lamentó Mònica Figueres, secretaria general de CCOO en los centros de Catalunya de Nissan.

Los sindicatos pidieron a la administración que intervenga en defensa de la industria y de los puestos de trabajo ante decisiones empresariales que "no responden a causas objetivas justificadas". "Nuestro posicionamiento es que no está justificado en absoluto un cierre de un centro y una reestructuración tan grande si no hay causas económicas locales en los centros de Catalunya", dijo Figueres, que ve "inaceptable" que los despidos se justifiquen por motivos económicos "a nivel mundial".

Los sindicatos no han reconocido el inicio de las negociaciones del período de consultas del ERE por errores de forma y en los encuentros se limitan a discutir el informe técnico que justifica los despidos. Una información que no ven "nada clara", con "datos confusos" y que "justifican una decisión que ya había tomado la empresa antes". La próxima reunión de mediación será el martes en la sede de la Inspección. El día antes, el lunes, están previstas movilizaciones en los centros de trabajo y en la Zona Franca. "Hasta que nos quede claro que sobra gente y que el centro de repuestos debe cerrarse no aceptaremos ningún ERE", ha dicho Figueres.