El 85% de las terrazas de bar de Barcelona tiene nicotina ambiental y dos tercios, olor a tabaco

Un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha constatado que el 90% de las terrazas barcelonesas de hostelería parcialmente cerradas incumplen la ley que prohíbe fumar en ellas. El estudio Exposición al humo del tabaco en las terrazas de hostelería de Barcelona combina mediciones ambientales de nicotina, observación sistemática de signos visibles de consumo de tabaco y uso de cigarrillos electrónicos en 180 terrazas de la ciudad y entrevistas breves a 451 personas usuarias.

Según este estudio, en el 93% de las terrazas se han observado personas fumando y en un 25% había alguna persona usando un cigarrillo electrónico durante los 30 minutos que duraban las observaciones. En dos tercios de ellas se percibía olor a tabaco y en el 71% había colillas.

El estudio ha detectado nicotina ambiental en el 85% de las terrazas, con concentraciones significativamente más elevadas en barrios menor nivel socioeconómico. También sucede en terrazas semicerradas donde, a pesar de que no se puede fumar, la media de nicotina ambiental era dos veces superior a la de las terrazas completamente abiertas.

Apoyo moderado a prohibir fumar

El 94 % de las personas encuestadas en este estudio ha declarado sentirse expuestas al humo del tabaco a las terrazas, y el 68% a los aerosoles de cigarrillos electrónicos. La mayoría considera que el humo del tabaco es perjudicial para la salud (95%), como constata la evidencia científica, y también identifica riesgos asociados a los aerosoles de los cigarrillos electrónicos (76%).

En coherencia con esta percepción, el 57% de las personas entrevistadas expresan su apoyo a prohibir fumar y a utilizar cigarrillos electrónicos en las terrazas de bares y restaurantes, como plantean el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024–27 y el anteproyecto de reforma de la Ley del Tabaco impulsado por el Ministerio de Sanidad y presentado en 2025.