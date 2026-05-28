Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona

Hace ya un tiempo que Sant Adrià de Besòs quiere arrancarse la etiqueta de ser periférica y la ciudad pequeña que suele pasar desapercibida, encajada entre núcleos mucho más poblados, como son Santa Coloma de Gramenet, Badalona y, ante todo, Barcelona. Los proyectos urbanísticos de calado y con pretensión de obtener incluso eco internacional son los trampolines con los que la localidad de casi 39.000 habitantes quiere propulsarse y los que le impulsan a reclamar un hueco central y relevante en el área metropolitana. Tras las reformas propiciadas por las Olimpiadas de 1992 y el Fórum de las Culturas de 2004, las próximas operaciones urbanísticas por el futuro desembarco de las sedes de cuatro marcas de Inditex y el barrio con polo de industria tecnológica en las Tres Xemeneies son los principales motores de la “tercera revolución” de Sant Adrià.

Así lo ha definido su alcaldesa, Filo Cañete, en una conferencia este jueves en la nave de turbinas de la vieja central térmica, epicentro de una remodelación que la Generalitat de Catalunya eleva a “proyecto de país”. “La tercera revolución de Sant Adrià está en marcha”, ha proclamado la edila socialista, que pondrá a juego su reelección y la mayoría absoluta del PSC en las elecciones municipales de aquí a un año. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, entre otros cargos públicos, han acudido esta tarde a las Tres Xemeneies para atender a la intervención de Cañete.

En su alocución, la alcaldesa ha apelado al “orgullo” de ser y proclamarse adrianense, alimentando el “sentimiento de pertenencia” a la ciudad, a menudo acomplejada por los chichés que los demás le han encolomado y el sentimiento persistente de haber sido tratada con desdén, como un patio de atrás del extrarradio. Cañete ha presumido de “proyecto transformador”. “Sant Adrià se lo merece más que nunca y no desfalleceré hasta conseguirlo”, ha prometido.

Cañete ha irradiado optimismo sobre el presente y el futuro de la población. Ha dicho que el cambio en la localidad “no va solo de generar nuevas infraestructuras, sino de generar oportunidades para mejorar los barrios, hacer la ciudad más habitable y más adaptada a las necesidades de los vecinos”. “Ahora es nuestro momento, el momento de hacerlo posible”, ha proseguido. Ha expresado que es un “modelo de gran envergadura” que cuenta con el respaldo y la financiación del Gobierno de España, la Generalitat, la Diputación, el Área Metropolitana de Barcelona, los consorcios del Besòs y La Mina y otros ayuntamientos del contorno.

"Como un huracán"

Si bien el acto ha sido un repaso a una panoplia diversa de planes iniciados o trazados para los próximos años, el foco ha vuelto a recaer en los dos que captan más atención, como son los de Inditex y las Tres Xemeneies. El teniente de alcalde de Territorio Sostenible, José A. Gras, ha manifestado que el proyectado campus del gigante textil “es mucho más que la construcción de cuatro sedes” con aspiración a estar concluidas hacia 2030, las de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties.

“Será una especie de huracán”, ha descrito Gras. “Transformará todo el ámbito del barrio de Sant Joan Baptista y también transformará Sant Adrià y parte del área metropolitana”, ha predicho. “Cuando llega un proyecto de esta fuerza, hace una revolución no solo a nivel socioeconómico, sino también de reordenación del entorno y de mejora de la calidad de vida del entorno”, ha defendido el concejal. Ha calificado a Inditex como un “agente transformador más” de Sant Adrià.

Hasta mediados de la próxima década se estima que se alargará la reforma en torno a las Tres Xemeneies, con al menos 1.783 pisos -podrían acabar siendo más en caso de densificarse las promociones de protección oficial- y el ‘hub’ Catalunya Media City en la última franja de costa barcelonesa sin poblar. “Será uno de los principales polos de producción audiovisual de Europa y pasará aquí, en Sant Adrià”, ha recalcado Gras. “Es un proyecto estratégico para la Generalitat, lo que nos afirma y confirma la visión que tenemos del Besòs como un territorio potencialmente importante”, ha apreciado Cañete.

Otra remodelación menos conocida que Sant Adrià también ambiciona es la reconversión de la antigua Fàbrica de Cartró -cerca del límite del municipio con Santa Coloma- en un auditorio del que la ciudad carece. El ayuntamiento también quiere que se edifiquen 140 viviendas, con al menos el 50% de ellas de protección oficial, si bien el consistorio reclama a la Generalitat que sean más. “Es muy esperado y nos está costando un poco, se debe hacer de la mano del Incasòl”, ha dejado caer la alcaldesa, aprovechando la presencia de altos cargos del Govern en la antigua sala de máquinas.

También se ha hablado de La Mina, que procura deshacerse de la estigmatización y de los problemas derivados ante todo por la pobreza en sus calles más necesitadas. Tras unos meses de espera desde que el president Salvador Illa anunció un paquete de inversiones con al menos 113,2 millones de euros para el barrio, el ayuntamiento confía en que pronto empiece a levantarse una promoción de vivienda dotacional para jóvenes.

“Hay muchas promesas que no se han acabado de hacer realidad, estamos convencidos de que ahora sí es el momento, porque hay plan, presupuesto y liderazgo para una reforma integral a nivel social y socioeconómico para pagar la deuda que hay con los vecinos y tengan la dignidad que merecen”, ha postulado Gras. Cañete ha alabado la “fortaleza” y el “esfuerzo diario” de los residentes de La Mina para resistir frente a los estereotipos que castigan al vecindario.