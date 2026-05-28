Restaurantes y alcaldes de Collserola critican la prolongación de restricciones por peste porcina: "Ha caído la facturación un 40%"

Las restricciones de acceso a Collserola para contener la expansión de la peste porcina africana siguen generando malestar entre alcaldes y restaurantes de la zona seis meses después. Aunque las medidas permiten mantener determinadas actividades económicas, diversos negocios aseguran a EL PERIÓDICO que la reducción de visitantes y la falta de ayudas están dejando una situación cada vez más difícil de sostener.

En municipios afectados como El Papiol, la preocupación va más allá del impacto económico. El alcalde, Jordi Bou (Junts), lamenta la falta de información sobre la evolución de las restricciones y asegura que la incertidumbre está generando un creciente descontento entre los vecinos. "Pasado este tiempo ya hemos entendido las restricciones, pero llega un punto en el que por la salud mental de la gente ya no podemos más", afirma el alcalde. Bou considera incluso que la situación actual está resultando "peor que la pandemia" porque, según explica, durante la covid al menos la población podía acceder a espacios abiertos para pasear.

El consistorio asegura haber solicitado ayudas para los comercios afectados, aunque, según denuncia, todavía no han recibido respuesta favorable. También apunta a la frustración de parte de la ciudadanía por la falta de previsiones sobre cuándo terminarán las restricciones.

Las críticas también llegan desde Sant Cugat. El alcalde, Josep Maria Vallès, ha pedido al Govern "empatía" para flexibilizar algunas medidas y compatibilizar la protección sanitaria con el bienestar de la ciudadanía. En una carta enviada al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, Vallès advirtió de que las restricciones están afectando a hábitos cotidianos vinculados a la salud y el ocio, como caminar, pasear o ir en bicicleta, y reclama una comunicación más fluida sobre la evolución de la situación. El alcalde sostiene además que, si ya existen excepciones por motivos económicos o actividades concretas, también debería estudiarse una mayor flexibilidad en espacios de uso ciudadano próximos al entorno urbano.

Incertidumbre y falta de ayudas

El impacto económico ya se hace evidente en algunos establecimientos. En la Masía Can Jané, que concentra buena parte de su actividad durante los fines de semana con desayunos y comidas, las cifras reflejan una caída importante. Su propietario, Isidre, asegura que los desayunos han "perdido alrededor del 90% de clientes" desde la entrada en vigor de las restricciones.

La temporada de calçots ha permitido amortiguar parcialmente las pérdidas durante los servicios de mediodía, pero el balance sigue siendo negativo. "Durante la pandemia estábamos mejor porque mantuvimos a toda la plantilla y fuimos aguantando, pero ahora hemos tenido que prescindir de dos trabajadores y no sabemos cuánto tiempo podremos continuar así", explica.

Una caída del 40% en la facturación

La situación también preocupa en el restaurante Santa Creu d'Olorda, donde su responsable, Miguel Ángel, calcula "una caída cercana al 40% en la facturación" respecto al año anterior. "El Gobierno nos tiene abandonados totalmente", afirma. Tras años de actividad, reconoce que el negocio atraviesa uno de sus momentos más complicados y admite que existe incertidumbre sobre cuánto tiempo podrán resistir si las restricciones se mantienen.

Pero, eso sí, no todos los negocios están viviendo el mismo escenario. Algunos establecimientos situados junto a carreteras principales apenas han notado el impacto o incluso han incrementado su actividad. Es el caso de Font Les Planes, ubicado junto a la C-16, donde aseguran tener más trabajo que nunca.

Una situación similar describen desde Can Campany, en la carretera de Vallvidrera, donde explican que la afluencia de clientes se ha mantenido estable porque la mayoría continúa llegando en vehículo. En cambio, negocios como Can Cortés, donde muchos visitantes combinaban la restauración con paseos o salidas con mascotas, sí han notado una caída importante de usuarios.

Críticas por las excepciones

El malestar también se extiende entre profesionales y expertos vinculados al entorno rural. El alcalde Bou denuncia que, pese a que la ausencia de visitantes ofrecería un momento idóneo para desarrollar trabajos de campo y estudios ambientales, tampoco hay autorización para acceder para los expertos. Una situación que considera contradictoria después de que producciones audiovisuales sí hayan recibido permisos especiales, pese a que recientemente la Generelitat haya paralizado el rodaje.

Noticias relacionadas

Las restricciones en Collserola se mantienen desde hace seis meses y afectan ya a 19 municipios incluidos en la zona de alto riesgo de la peste porcina africana. La Generalitat sostiene que las limitaciones son necesarias para evitar la dispersión de jabalíes infectados y facilitar las tareas de control sanitario, aunque el creciente desgaste económico y social empieza a hacer visible una segunda consecuencia de la crisis: la de quienes dependen de la actividad alrededor del parque.